Es ist ein Prozess, der weitreichende Auswirkungen für Autohalter haben könnte: Krzysztof Mieloch hat die Stadt Hannover vor dem Verwaltungsgericht verklagt, weil die Gehwege am Schatzkampe durch parkende Autos beengt werden. Sollte das nachgewiesen werden, muss die Verwaltung in dicht besiedelten Vierteln ihr Parkkonzept überdenken – nicht nur in der List. Durch ein entsprechendes Urteil könnte die Hälfte aller Stellflächen wegfallen. Am Montag wurde der Fall nun verhandelt.

Anwohner Mieloch bezieht sich auf die Vorgaben, nach denen ein Gehweg mindestens 2,10 Meter breit sein muss. Am Schatzkampe sind es aber bloß 1,60 Meter, weil 50 Zentimeter für parkende Autos reserviert sind. Als er vor vier Jahren bei der Stadt nachfragte, bekam er als Antwort, mindestens 1,50 Meter seien ausreichend. „Die Argumente waren alle nicht ganz schlüssig“, sagte Mieloch, der Mitglied im Ortsverband des Fußgängervereins Fuß ist. Er ließ nicht locker.

Krzysztof Mieloch hat die Stadt Hannover vor dem Verwaltungsgericht verklagt, weil die Gehwege am Schatzkampe durch parkende Autos beengt werden. Quelle: Ilona Hottmann

Feuerwehr muss durchkommen

„Hier spielen sehr viele unterschiedliche Interessen und Rechte eine Rolle“, sagte Richter Arne Gonschior am Montag. Ein Sachverständiger der Feuerwehr sah wenig Spielraum, die parkenden Autos komplett auf die Straße zu verlagern: Die Einsatzfahrzeuge brauchen mindestens eine drei Meter breite Fahrbahn. Wenn nach der aktuellen Regelung beidseitig Seiten Autos mit der maximal erlaubten Breite von 2,50 Metern stünden, bliebe nur noch ein Korridor von 3,10 Meter.

Gonschior führte zudem den enormen Parkdruck an, ein Wegfall von Stellflächen würde diesen noch erhöhen. Gleichwohl müssten auch Fußgänger, Kinder und Gehbehinderte berücksichtigt werden. Die generelle Frage war daher, ob die 2,10 Metern in einer mehr als 100 Jahre alten Straße überhaupt umsetzbar sind. Mieloch kritisierte, dass der Schatzkampe die einzige Straße im Viertel mit solch einer Parkregelung sei. An genauso engen Nachbarstraßen werde beidseitig auf der Fahrbahn geparkt.

Stadt soll neues Konzept vorlegen

Benjamin Pawlak von der Berufsfeuerwehr verdeutlicht anhand eines Spielzeug-Einsatzfahrzeugs, wie viel Platz die Rettungskräfte brauchen. Quelle: Ilona Hottmann

Am Ende stand ein Kompromiss – allein schon, um ein folgenschweres Urteil zu verhindern. Die Stadt muss bis Ende Oktober ein neues Konzept für die Straße vorlegen. Es soll in regelmäßigen Abständen kleine Flächen beinhalten, an denen sich Fußgänger begegnen können – etwa durch den Wegfall halber Parkplätze. Sollte das neue Konzept nicht überzeugen, will Mieloch weiterstreiten. Und die Stadt sieht die Auflage nicht als Anstoß, freiwillig in allen Quartieren nachzubessern: „Im Moment beschäftigen wir uns nur mit dem Schatzkampe“, sagte Justiziar Jörn Gerken der HAZ.

Von Peer Hellerling