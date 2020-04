Gesamtschulen in Hannover sollen noch mehr Kinder aufnehmen

Hannover

Noch wissen Hannovers Schulen nicht genau, wie es in Anbetracht der Corona-Krise im neuen Schuljahr weitergeht. Eines scheint aber jetzt schon festzustehen: Die massiven Probleme bei der Unterbringung von sogenannten Schulformwechslern werden sich zum Schuljahresanfang noch weiter verschärfen. In einem Brief mit dem schlichten Titel „Festlegung von Kapazitäten durch die Schulträgerin zum Schuljahr 2020/2021“ fordert die Stadtverwaltung von Integrierten Gesamtschulen und Oberschulen, dass diese mit Beginn des neuen Schuljahres nicht nur ihre ohnehin schon übervollen Klassen wie bislang weiter mit Schulformwechslern auffüllen.

Neue Klassen – auch ohne geeignete Räume

Die betroffenen Schulen sollen jetzt auch ganz neue Klassen bilden, um die vielen jugendlichen Wechsler aufzunehmen – selbst dann, wenn gar keine Klassenräume mehr zur Verfügung stehen. Bereits im vergangenen Jahr hatten trotz mehrerer Konferenzen selbst kurz vor Beginn des Schuljahres 2019/20 noch Plätze gefehlt, um alle Schulformwechsler unterzubringen. Damals griff das Kultusministerium ein, um dafür zu sorgen, dass mit dem ersten Schultag in Hannover tatsächlich alle Schüler einen Schulplatz hatten.

Oberstufen sollen verkleinert werden

Bei Raummangel seien in den IGSen Fach- und Differenzierungsräume umzuwidmen, um Platz für die Schulformwechsler zu schaffen, heißt es jetzt in dem Brief der Verwaltung. Die Schulplatzversorgung habe oberste Priorität. Die Stadt geht sogar noch einen Schritt weiter. Sollte eine Umwidmung von Räumen nicht möglich sein, kündigt sie an, temporär die Sekundarstufe II einiger Gesamtschulen um einen Zug zu reduzieren. Stadtweit stünden deutlich mehr Plätze in der Sekundarstufe II in den IGSen zur Verfügung, als tatsächlich belegt würden. Die Gesamtschulen sollten „ihre pädagogischen Konzepte entsprechend der neuen Situation anpassen“, schreibt die Verwaltung lapidar.

Schulleiter schreiben Brandbrief

Der Arbeitskreis der IGS-Schulleiter läuft dagegen in einem an Stadtverwaltung, Landesschulbehörde und Kultusministerium gerichteten mehrseitigen Brandbrief Sturm. Die Hauptforderung: Das Problem der fehlenden Schulplätze müsse mit allen Schulformen, also auch den Gymnasien, gelöst werden. Sonst drohe „das Schulsystem zu implodieren“. Seit Jahren sei bekannt, dass Plätze fehlten, um alle Schüler unterzubringen, die von den Gymnasien abgeschult würden, weil ihre Leistungen der Schulform nicht gerecht würden, sagt IGS-Schulformsprecher Michael Bax. Und seit Jahren werde das Problem auf dem Rücken der IGSen ausgetragen, statt dass die Gymnasien selbst in die Verantwortung für ihre förderungsbedürftigen Schüler genommen würden. Anfangs seien nur freie Plätze in den Klassen der Gesamtschulen aufgefüllt worden, dann seien die Klassen bis über das Limit der Klassenobergrenzen hinweg belastet worden. Jetzt würden die IGSen sogar über ihre räumlichen Kapazitäten hinweg beansprucht, kritisiert Bax. Das gehe zu weit.

Viele freie Schulplätze an Gymnasien

Tatsächlich gibt es an Hannovers Gymnasien offenbar jede Menge freier Schulplätze. Spitzenreiter ist nach Informationen der HAZ derzeit die Humboldtschule mit 48 freien Plätzen allein in Jahrgangsstufe 8. In der IGS Linden dagegen werden allein im Jahrgang 7 derzeit sieben Schüler mehr unterrichtet, als die Klassenobergrenzen eigentlich erlauben. Die Stadtverwaltung sah sich am Mittwoch außerstande, eine Anfrage der HAZ zu den Schulformwechslern zu beantworten. Dazu seien zunächst Abstimmungen mit der Landesschulbehörde und dem Kultusministerium nötig, hieß es. Auch Anfragen an die Landesschulbehörde und das Kultusministerium blieben unbeantwortet.

Von Jutta Rinas