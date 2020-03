Linden-Mitte

Mehr als drei Jahrzehnte hat Sabine Kraner in dem Reisebüro an der Falkenstraße 4–6 gearbeitet. Ende März sollte sie ihren letzten Arbeitstag haben, ebenso wie ihre beiden Kolleginnen. Dann sollte der Betrieb, der seit 1998 zur Tui gehört, aufgegeben werden. Nun ist wegen der Corona-Krise schon früher Schluss. Damit geht eine lange Tradition zu Ende. Denn bereits 1925 war hier ein Reiseanbieter ansässig. Doch es gibt schon neue Pläne: Die Gebäudeeigentümer wollen in dem Ladenlokal eine Arztpraxis einrichten.

Stadtbahnstation fehlt

Der Tui-Konzern will die Filiale aufgeben, weil das Geschäftsumfeld sich verschlechtert habe, wie Sprecherin Kathrin Spichala auf Anfrage mitteilt. Seit die Stadtbahnhaltestelle an der Falkenstraße im Zuge des Hochbahnsteigbaus an den Schwarzen Bären verlegt wurde, seien weniger Kunden gekommen, sagt Filialleiterin Kraner. „Das hat sich durchaus bemerkbar gemacht, sie konnten dann nicht mehr vor unserer Tür aussteigen und sind gleich weiter zur nächsten Filiale in die Stadt gefahren.“

Das Haus an der Falkenstraße 4–6 ist noch immer in Familienbesitz. Quelle: Samantha Franson

Die Konkurrenz zum Reisegeschäft im Internet habe bei der Entscheidung keine Rolle gespielt, sagt die Tui-Sprecherin. Zwar wachse der Onlinevertrieb, doch die Präsenz vor Ort sei weiter wichtig. In der Region Hannover gebe es aktuell 23 Reisebüros, die zum Tui-Konzern gehören, weitere Schließungen seien nicht geplant. Allerdings wird es in Linden auch keine neue Niederlassung geben, die nächstgelegenen Tui-Filialen sind in Ricklingen und Davenstedt.

Abschied fällt nicht leicht

Kraners Kolleginnen wechseln in andere Filialen. Sie selbst geht in den Vorruhestand. „Ich verabschiede mich mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt die 61-Jährige. Der Kontakt zu den langjährigen Kunden werde ihr fehlen. Schließlich sei sie mehr als drei Jahrzehnte am selben Arbeitsplatz im Einsatz gewesen.

Kraner erinnert sich auch noch gut an den früheren Chef Manfred Rudolph. Der heute 80-Jährige hatte das Reisegeschäft im Haus an der Falkenstraße 4–6 entscheidend geprägt. Er ist der Schwiegersohn von Walter Bangemann, dessen Vater Heinrich 1925 am heutigen Standort das Lindener Reisebüro eröffnete. Später war es zeitweise in den Räumen der Deutschen Bank an der Ecke Falkenstraße/Deisterstraße untergebracht, die heute leer stehen. 1943 folgte ein Umzug in das Eckhaus der Dresdner Bank am Schwarzen Bären. 1950 ging es zurück an die Falkenstraße.

So sah das Reisebüro an der Falkenstraße 4–6 im Jahr 1970 aus. Quelle: Privatarchiv Horst Bohne

Wegbereiter der Tui

Rudolph gehörte als geschäftsführender Gesellschafter der Firma Bangemann auch zu den Wegbereitern der heutigen Tui, die 1968 als Einkaufsgesellschaft mehrerer Reiseveranstalter entstand. Später wurde aus der Tui eine Aktiengesellschaft, und die übernahm 1998 schließlich die von Bangemann mitgegründete First-Reisebürokette, seinerzeit die größte in Deutschland. Umfangreich zu der Geschichte recherchiert hat der Lindener Chronist Horst Bohne, der selbst als Reiseverkehrskaufmann bei Bangemann gearbeitet hat.

Heute lebt Manfred Rudolph in Berlin. „Mein Vater erinnert sich noch sehr gern an seine Geschäftstätigkeit in Hannover“, sagt dessen Sohn Lutz. Das Haus mit der Nummer 4–6 ist weiterhin im Familienbesitz. Mit dem Umbau der Reisebüroräume zur Arztpraxis solle voraussichtlich ab Mitte des Jahres begonnen werden, kündigt Rudolph an.

