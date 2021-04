Hannover

Hannover wird keine Modellkommune mit Öffnung von Handel, Außengastronomie und Kultur bei einer rigiden Teststrategie – die Stadt will sich aber erneut bewerben. Das Land habe der City-Gemeinschaft die Möglichkeit gegeben, seine Bewerbung für eine in 14 Tagen startende zweite Runde des Modellprojekts aufrechtzuerhalten, sagte der Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, Martin Prenzler, am Sonnabend in Hannover. Das werde Hannover natürlich wahrnehmen.

Allerdings sei die jetzige Entscheidung des Landes für die City-Gemeinschaft eine „herbe Enttäuschung“, weil intensiv an Konzepten gearbeitet worden sei, meinte Prenzler. Er freue sich aber mit den ausgewählten Kommunen darauf, dass belastbare Daten gesammelt werden könnten, die eine baldige Rückkehr zu mehr Normalität ermöglichen sollten. Die City-Gemeinschaft bleibe bei ihrer Überzeugung, dass negativ getestete Menschen wieder mehr Normalität erfahren sollten.

„Das Hannover-Konzept war gut“

Auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) reagierte enttäuscht. „Das von Hannover vorgelegte Konzept war gut“, sagte IHK-Sprecher Stefan Noort. Für die City-Wirtschaft in Hannover wäre das Modellprojekt ein echter Lichtblick gewesen. Die IHK freue sich mit den 14 Städten in Niedersachsen, die jetzt zum Modellprojekt geworden sind.

Onay: Modellversuch nur ein Baustein der langfristigen Strategie

Hannover habe sich „mächtig ins Zeug gelegt, um vorsichtig, regional begrenzt und sichere Öffnungen zu ermöglichen, wissenschaftlich begleitet und mit digitaler Unterstützung“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay. Der Modellversuch sei aus seiner Sicht nur ein Baustein dafür, sich langfristig auf ein Leben mit dem Coronavirus einzustellen. „Oberstes Gebot ist es, die Pandemie einzudämmen und die Fallzahlen zu senken“, betonte er. Je weniger Corona-Fälle aufträten, desto eher könne über Öffnungen nachgedacht werden. Er sei jetzt gespannt, was die Modellversuche in anderen niedersächsischen Kommunen ergeben und was Hannover aus den Erfahrungen der 14 Städte für die zweite Bewerbungsrunde lernen können.“

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hannovers Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette bedauert die Entscheidung des Landes: „Es wäre für alle Beteiligten fairer gewesen, wenn die Landesregierung von vornherein den Inzidenzwert von 100 kommuniziert hätte“, sagte sie. Die Verordnung des Landes lasse die Modellversuche bis zu einer Inzidenz von 200 zu. Tegtmeyer-Dette hofft, dass die Modellversuche zu baldigen Öffnungen und zu einer Perspektive für Handel, Gastronomie und Kultur führen.

Region: Erarbeitete Öffnungskonzepte sind trotzdem sinnvoll

Die Region Hannover reagierte am Sonnabend zurückhaltend auf die Entscheidung des Landes. Das Land habe eine Grundsatzentscheidung getroffen, bei der die meisten Kommunen in der Region Hannover keine Chance gehabt hätten, sagte Regionssprecher Christoph Borschel. Er bezog sich damit auf das Auswahlkriterium des Landes, nur Kommunen zuzulassen, die im Wesentlichen einen Inzidenzwert von 100 nicht überschreiten. Nach Ansicht der Region sei es dennoch sinnvoll gewesen, Öffnungskonzepte zu erarbeiten. Denn damit sei man auf eine Zeit vorbereitet, zu der wieder mehr möglich sei, meinte Sprecher Borschel.

Von Mathias Klein