Hannover

Mutige Mitarbeiterin: Eine 43-jährige Spielhallen-Angestellte hat am Sonnabendmorgen einen bewaffneten Räuber mit einem Stuhl aus dem Laden in der Nordstadt vertrieben – obwohl sie der bislang unbekannte Mann zuvor mit einem Messer bedroht und Geld gefordert hatte. Er flüchtete schließlich jedoch ohne Beute. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Unbekannte gegen 7.15 Uhr maskiert in die Spielhalle an der Scheffelstraße gekommen. Laut Polizei hatte sich die Mitarbeiterin aber geweigert, ihm Geld aus der Kasse auszuhändigen und ihn anschließend mit einem Stuhl in die Flucht geschlagen. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Der deutschsprachige Räuber ist etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, zwischen 18 und 25 Jahre alt und schlank. Er trug bei dem Überfall eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover mit aufgesetzter Kapuze, eine schwarze Weste, schwarze Sneaker und hatte grüne Handschuhe an. Zudem hatte er sich mit einem schwarzen Tuch maskiert. Hinweise werden unter der Telefon (05 11) 1 09 55 55 entgegengenommen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Ingo Rodriguez