Am Mittwoch hat Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien, Hannover besucht – und auf ihrer „Theaterreise“ Kulturschaffende und Journalisten in der Cumberlandschen Galerie in einen Stuhlkreis geladen. HAZ-Kulturreporter Ronald Meyer-Arlt blieb lieber einsam am Rand – und schreibt Frau Grütters lieber einen Brief. Lesen Sie mit!