Linden-Mitte

In Hannover ist er bestens bekannt vom Kleinen Fest im Großen Garten. Dort steht Stand-up-Comedian Sascha Korf regelmäßig auf der Bühne. Jüngst war er für eine Show im Theater am Aegi hier. Und am Donnerstagabend hieß das Ziel des Kölners schon wieder Hannover. Genauer gesagt, Linden-Mitte. Das Ambiente für seinen Auftritt indes war eher ungewöhnlich: Korf begrüßte sein Publikum im Autohaus Gessner & Jacobi. Eingeladen hatten Unternehmenschef Heinrich Jacobi und seine Frau Dagmar Gamp-Jacobi, die die Eröffnung ihres neuen Wohn- und Geschäftshauses „Linden Quartier“ an der Falkenstraße mit rund 70 geladenen Gäste feierten.

Böhlmann vermittelt Kontakt zu Korf

„Der Kontakt kam über Harald Böhlmann zustande“, verrät Korf am Rande seines Auftritts. Der Organisator des Kleinen Festes hatte den Jacobis bei der Suche nach einen Conférencier besonderen Kalibers geholfen und für ihre Festveranstaltung Korf vermittelt. Schließlich gehört Gessner & Jacobi seit Jahren zu den Sponsoren des Kleinkunstfestivals.

Der Profientertainer steht mit den Jacobis auf der blau beleuchteten „Highlight-Fläche“ in der sechs Meter hohen Autohalle, wo fortan Neuwagen präsentiert werden, und führt auf locker-launige Art durch den Abend. So ist die Veranstaltung, zu der auch der neue Regionspräsident Steffen Krach (SPD) und die frühere Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (heute Vorsitzende des Vereins Lebendiges Linden) gekommen sind, kein bloßer Stehempfang. Die Gäste werden stattdessen mit einer Talkshow unterhalten.

Festgesellschaft: Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube (von links), Regionspräsident Steffen Krach, Architekt Tobias Hübotter, Sascha Korf, Dagmar Gamp-Jacobi, Volksbank-Vorstand Gerhard Oppermann und Heinrich Jacobi. Quelle: Villegas

Architekt Tobias Hübotter kommt ebenso zu Wort wie Bauleiter Robin Hussmann, VW-Regionalleiter Björn Metzner und Volksbank-Vorstand Gerhard Oppermann, dessen Geldinstitut in den Neubau eingezogen ist. Es gibt viel zu erzählen, schließlich hat sich das 6 Millionen Euro teure Projekt über sechs Jahre hingezogen. Es war nicht so einfach, auf dem Firmengelände, auf dem der Betrieb seit 1820 ansässig ist, den Neubau zu errichten. Auflagen des Denkmalschutzes und Anforderungen des VW-Konzerns mussten abgestimmt werden, die Baugenehmigung ließ auf sich warten, der erste Generalunternehmer sprang ab. Doch nun ist alles fertig, und die Freude ist den Jacobis anzumerken.

Bei der Feier in der neuen Autohalle sind auch Oldtimer ausgestellt. Fortan werden dort Neuwagen präsentiert, darunter viele Elektromodelle. Quelle: Villegas

„Und wie geht nun Linden damit um?“, fragt Korf. Eine Antwort kommt von Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube. Er lobt das Engagement der Jacobis, „Wohnungen für den Mittelstand“ zu schaffen. In dem Neubau gibt es über der Autohalle fünf Mietwohnungen; im benachbarten denkmalgeschützten Altbau, dem Geburtshaus von Heinrich Jacobi, sind zwei weitere entstanden. Grube betont auch, dass das Unternehmen am Standort Linden geblieben „und nicht auf die grüne Wiese“ gezogen ist. „Wer ein solches Projekt im Stadtteil umsetzt, der hat gewonnen“, erklärt er.

Korf kennt die Limmerstraße gut

Vielredner Korf hält sich als Conférencier entgegen seiner Gewohnheiten bewusst zurück, damit die anderen erzählen können. Nach seinem Auftritt plaudert er dafür umso mehr. „Mensch, ist der Bürgermeister cool“, sagt er und meint damit Grube. Korf, der sich als „Teilzeit-Hannoveraner“ bezeichnet, kennt auch Linden schon ganz gut. „Vor allem natürlich die Limmerstraße.“ Da war er in Desimos Spezial Club im Apollo schon oft zu Gast. Auch vom Ahrbergviertel mit seiner spanischen Gastronomie hat der Halbspanier Korf („meine Mama ist Spanierin“) bereits gehört.

In den Neubau von Gessner & Jacobi ist auch die Volksbank eingezogen. Darüber sind Wohnungen entstanden. Quelle: privat

Die nächste Feier bei Gessner & Jacobi ist schon geplant. „Im Frühjahr feiern wir endlich ganz groß unser Firmenjubiläum“, kündigt Jacobi an. Eigentlich wäre das Fest zum 200-jährigen Bestehen des Unternehmens 2020 fällig gewesen, es musste aber wegen der Pandemie verschoben werden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Volksbank eröffnet Beratungsetage: In der ersten Etage des Neubaus an der Falkenstraße 16 hat die Volksbank auf 350 Quadratmetern eine Beratungsetage für Firmen- und Privatkunden eröffnet. Schon Ende Oktober war die erweiterte Volksbank-Filiale an der Falkenstraße 12 direkt daneben in Betrieb gegangen. Dort gibt es nun neben SB-Terminals auch wieder einen persönlichen Service.

Von Juliane Kaune