Hannover/Düsseldorf

Der in Hannover festgenommene Jugendliche aus dem Raum Köln hat in einer ersten Anhörung bestritten, einen islamistischen Anschlag vorbereitet zu haben. Derzeit würden sein Handy und weitere Speichermedien ausgewertet, sagte ein Sprecher der für Terrorverfolgung zuständigen Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf am Dienstag auf Anfrage. „Wir prüfen natürlich auch, mit wem er in Kontakt gestanden hat.“ Weitere Festnahmen habe es aber bislang nicht gegeben.

Noch sei nicht entschieden, ob gegen den 17-Jährigen ein Haftbefehl beantragt wird. Aus Gründen der Gefahrenabwehr kann der Jugendliche vorerst noch bis Freitag festgehalten werden. Erst dann muss ein Richter über das weitere Vorgehen entscheiden. Gegen ihn wird wegen des „Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat“ ermittelt. Er war am Sonnabend nach einem Tipp aus seinem persönlichen Umfeld festgenommen worden.

Polizei findet Zugticket für gestoppten IC

Da der IC nach Köln schon abgefahren war, stoppte ihn die Bundespolizei am Bahnhof Wunstorf. Quelle: Markus Holz (Archiv)

Nach Informationen dieser Zeitung meldeten die Eltern des 17-Jährigen sich bei der Polizei. Ihnen soll er von den Plänen berichtet haben. Ebenso soll es entsprechende Äußerungen in sozialen Netzwerken gegeben haben. Da der Jugendliche zu dem Zeitpunkt im Raum Hannover war, wandten sich die Ermittler aus Nordrhein-Westfalen an ihre niedersächsischen Kollegen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Bekannten oder Verwandten entdeckten die Beamten ein Zugticket für eine Intercity-Verbindung nach Köln.

Dabei handelte es sich um den IC, den die Bundespolizei wegen Sprengstoffverdachts in Wunstorf stoppte und mit Spürhunden durchsuchte. Der Verdacht bestätigte sich allerdings nicht – rund 100 Fahrgäste mussten am Sonnabend allerdings gut eine Stunde am Bahnhof ausharren. Der 17-Jährige selbst wurde im Hauptbahnhof Hannover festgenommen. Dort hatte er sich nach Polizeiangaben gegen 17 Uhr auffällig verhalten und eine Tasche im Reisezentrum abgestellt. Der Bereich wurde gesperrt, Sprengstoffexperten entdeckten aber nur Kleidung.

Kontakt zu Islamisten in Hannover?

Aus Ermittlerkreisen hieß es am Dienstag zudem, der Jugendliche habe über Social-Media-Kanäle Kontakt zu IS-Anhängern unterhalten. Er sei seit Mitte 2020 „auf dem Radar“ der Behörden gewesen und mehrfach als „Prüffall Islamismus“ aufgefallen. Derzeit werde geprüft, ihn als islamistischen Gefährder einzustufen. Laut „Kölner Stadt-Anzeiger“ soll der 17-Jährige aus Kerpen (Rhein-Erft-Kreis) stammen und Kontakt zu einer Gruppe Islamisten in Hannover unterhalten haben. Von dieser sei er aufgefordert worden, einen Anschlag in Köln zu verüben. Die Generalstaatsanwaltschaft wollte den Bericht nicht kommentieren.

Nach Angaben der Bundespolizei war der 17-Jährige vor der Kontrolle am Hauptbahnhof in dem Zug gewesen, der später durchsucht wurde. Die Polizei Hannover hatte erklärte, den Einsätzen sei ein Hinweis der Polizei aus Köln vorausgegangen. Über die Landeskriminalämter in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen seien die Beamten vor Ort informiert worden.

Der Kölner Staatsschutz hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, drohen dem 17-Jährigen mit deutscher und türkischer Staatsbürgerschaft bis zu fünf Jahre Jugendstrafe.

Von Peer Hellerling und Antje Raupach (dpa)