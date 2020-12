Hannover

Die Diskussion um die vakante Leitung des Gesundheitsamtes der Region Hannover sorgt für heftigen Streit in der Kommunalpolitik. In ungewöhnlich scharfer Form haben die Koalitionsfraktionen von SPD und CDU in der Regionsversammlung auf Kritik der Grünen an der Arbeit des Amtes und der derzeitigen Struktur der Behörde reagiert. Die Grünen hatten eine zeitnahe Neubesetzung der Stelle gefordert, um einen reibungslosen Betrieb während der Corona-Pandemie sicherzustellen.

Die Äußerungen der Grünen seien „ Wahlkampfgetöse“, sagte SPD-Fraktionschefin Silke Gardlo mit Blick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen im nächsten Jahr. Die Grünen versuchten, mit falschen Behauptungen aus der Corona-Krise Kapital zu schlagen. Gardlos CDU-Kollege Bernward Schlossarek sagte, bisher sei Polemik in der Krise nur von anderen Parteien angewandt worden, nicht aber von den Grünen.

Gesundheitsamtsleiter ist seit dem Sommer dauerkrank

Grünen-Gesundheitsexpertin Birgit Ballweg hatte vor allem wegen der Pandemie eine zügige Neubesetzung der Chefstelle im Fachbereich Gesundheit gefordert. Der bisherige Leiter ist sei dem Sommer dauererkrankt, die Regionsverwaltung will die Stelle vorerst nicht wiederbesetzen. Es stünden „strukturelle Entscheidungen an wie der Aufbau der Digitalisierung und Impfzentren“ an, hatte die Ballweg betont. Zudem könne es nicht sein, dass das übliche Geschäft des Gesundheitsamts, wie zum Beispiel Schuleingangsuntersuchungen, zeitweise zurückgefahren worden sei.

Ballweg hatte auch die Ablehnung durch SPD und CDU zur Einstellung von zusätzlichen Mitarbeitern bemängelt, obwohl dafür Geld zur Verfügung stehe. Auch diese Kritik weist die Koalition zurück. „Natürlich wollen wir diese Stellen“, sagt SPD-Fraktionschefin Gardlo. Es müsse aber zunächst grünes Licht vom Land geben.

