Hannover

Erfolgsmeldung für das Gesundheitsamt der Region: Trotz der aktuell hohen Infektionszahlen hat die Nachverfolgung der Kontakte von Corona-Infizierten in den vergangenen Tagen offenbar funktioniert. Nach Angaben der Region hat es allein am Wochenende etwa 300 Fälle gegeben, bei denen nachträglich ermittelte Kontaktpersonen tatsächlich als infiziert getestet wurden.

Gesundheitsamt Hannover : Nachverfolgung läuft wieder

Bei höheren Infektionszahlen, wie sie derzeit fast bundesweit und auch in der Region Hannover vorliegen, gelten die Gesundheitsämter im allgemeinen als überlastet. Für die Nachverfolgung sind intensive Gespräche nötig – und ein gutes Erinnerungsvermögen der Infizierten. Im Amt an der Südstädter Weinstraße sind die Teams nach Angaben von Regionssprecher Christoph Borschel inzwischen so aufgestockt und eingeübt, dass sogar am Wochenende die Nachverfolgung gelang.

Keine echten Hotspots in der Region

Zwischen Freitag und Montag gab es regionsweit 921 neu bestätigte Infektionen. Knapp die Hälfte davon (452) entfiel auf das hannoversche Stadtgebiet. Auf Nachfrage, woher der plötzliche Anstieg komme, teilt die Region mit, dass ein Drittel der Neuinfektionen auf die Kontaktnachverfolgung zurückzuführen sei. „Wir kommen inzwischen wieder gut hinterher mit der Nachverfolgung“, sagt Sprecher Borschel.

Für die anderen zwei Drittel des Anstiegs allerdings gebe es weiterhin keine echten Hotspots. Die Zahlen verteilten sich relativ gleichmäßig auf alle Kommunen der Region. Die meisten Ansteckungen würden aus Alten- und Pflegeheimen gemeldet, inzwischen steckten sich aber vermehrt auch Jüngere an und trügen die Infektionen dann in Familien und an Arbeitsplätze.

Inzidenz bei 159,9

Die Zahl der aktuell Infizierten in der Region lag am Montag bei 3555. Am Dienstag sank sie wieder leicht auf 3452, ein Minus von gut 100 Fällen. Insgesamt 482 Menschen sind nach Angaben des Gesundheitsamts in der Region im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Regions-Inzidenz, also die Zahl der Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, lag nach Angaben des Landes am Dienstag bei 159,9.

Von Conrad von Meding