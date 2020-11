Hannover

Das Gesundheitsamt der Region Hannover kommt mit der Bearbeitung von Corona-Infektionen in den Schulen nicht mehr hinterher. Es gelinge nicht mehr, alle Schulen, die Fälle meldeten, zeitnah telefonisch zu kontaktieren, sagte Regionssprecherin Christina Kreutz am Donnerstag auf Anfrage. Grund dafür sei das dynamische Infektionsgeschehen und die hohe Zahl der Infizierten. Die Sprecherin gestand auch ein, dass die Telefonleitung des Gesundheitsamts oft besetzt sei, wenn die Schulen versuchten, dort anzurufen. Deshalb werden Schulen jetzt autorisiert, auch ohne direkte Anordnung der Behörde in Szenario B mit wechselndem Unterricht zu gehen. Allein in der Stadt sind laut Angaben des Kultusministeriums mehr als 25 Schulen von Corona-Fällen betroffen.

„Keine Gelegenheit mit dem Gesundheitsamt zu sprechen“

Bisher durften die Schulleiter die Schüler nur dann in das Modell mit halbierten Klassen und einem Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling schicken, wenn es eine offizielle Quarantäne-Anordnung des Gesundheitsamtes gab. Weitere Voraussetzung ist ein Inzidenzwert von mehr als 100, dieser Wert lag laut Landesgesundheitsministerium am Donnerstag bei 125. In den vergangenen Tagen hatten sich mehrere Schulen darüber beklagt, nicht zum Gesundheitsamt durchdringen zu können, obwohl sie Corona-Fälle an ihrer Schule haben.

Anzeige

In einer Mail an die Schüler und Eltern der Leibnizschule hatte die Schulleitung am Mittwoch von Infektionsfällen in der Oberstufe gesprochen. Es habe bisher keine Gelegenheit gegeben „mit dem Gesundheitsamt zu beraten und die Situation konkret zu bewerten“, heißt es in der Mail. Wie aus einer weiteren Mail am Donnerstag hervorgeht, hat sich das Gesundheitsamt am Mittwoch dann noch in der Schule gemeldet. Die stellvertretende Schulleiterin Susanne Bürig-Heinze wollte die Angelegenheit am Donnerstag nicht weiter kommentieren, man arbeite jetzt mit Hochdruck mit den Behörden zusammen, um die betroffenen Erstkontaktpersonen zu ermitteln.

Nach Auskunft des Gesundheitsamts sind an der Leibnizschule insgesamt acht Schüler aus den drei Oberstufenjahrgängen infiziert. Bis Ende der Woche werden nur noch die Jahrgänge 5 und 6 direkt an der Schule unterrichtet, die übrigen Jahrgänge sind im Homeschooling.

„Erst niemanden erreicht“

Bereits vor einigen Tagen hatte sich der Schulleiter des Hölty-Gymnasiums in Wunstorf, Jobst Heizmann, über das Gesundheitsamt beklagt. „Wir haben erst niemanden erreicht und dann irgendwann die Auskunft bekommen, dass noch 34 andere Schulen vor uns eine Entscheidung brauchen“, hatte Heizmann berichtet. Auch andere Rektoren hatten davon berichtet, händeringend auf eine Anordnung der Behörde zu warten.

Weil das Gesundheitsamt nicht damit nachkommt, die Anfragen der Schulen zu beantworten, erhalten von Corona-Fällen betroffene Schulen jetzt zunächst eine Info-Mail. Darin wird geraten, vorsorglich die Kontaktpersonen von Infizierten in eine freiwillige Quarantäne zu schicken. Auch bittet das Gesundheitsamt darum, Kontaktlisten zu erstellen, die dann der Behörde übersandt werden sollen. In der Info-Mail ist zudem erläutert, unter welchen Voraussetzungen die Schule ins Szenario B wechseln kann, ohne vorher telefonischen Kontakt mit dem Gesundheitsamt gehabt zu haben.

Lesen Sie auch

Von Saskia Döhner und Mathias Klein