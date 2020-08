Hannover

Das warme Wetter verlängert die Zeckensaison. Spaziergänger und Gartennutzer in der Region Hannover müssen sich auch jetzt im August noch vor den kleinen Blutsaugern in acht nehmen, die gefährliche Krankheiten übertragen können. „Zurzeit ist eine zweite Generation aktiv“, sagte Masyar Monazahian, Zecken-Experte beim Landesgesundheitsamt, der HAZ. Die jungen Nymphen seien deutlich kleiner und daher auf der Haut nicht so leicht zu erkennen. Auf den ersten Blick könnten sie mit einem Leberfleck verwechselt werden. „Sie können aber genauso Infektionen übertragen wie erwachsene Zecken“, warnte der Virologe.

FSME-Fall in der Region Hannover

Sowohl Borreliose, eine bakterielle Infektion, als auch – seltener – die Virus-Erkrankung Frühsommer-Meningoenzephalitis ( FSME) werden durch Zecken ausgelöst. In der Region Hannover ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes in diesem Jahr erneut ein Fall der potenziell lebensbedrohlichen FSME aufgetreten. „Die Frau hatte sich bei einem Spaziergang infiziert“, berichtete Monazahian. „Sie hatte zum Glück nur leichte Symptome.“ Meist lauerten Zecken aber nicht in Wald und Wiese, sondern im Garten, ergänzte er.

Bei Symptomen an Corona gedacht

In diesem Jahr hätten besonders viele Spaziergänger und Hundebesitzer von Zecken berichtet. Das könne neben der hohen Population auch damit zu tun haben, dass wegen der Corona-Pandemie mehr Menschen im Grünen unterwegs waren. Ein Anstieg von FSME-Infektionen sei nicht bekannt geworden, sagte Monazahian. Wer nach einem Biss Fieber und Umwohlsein verspürte, habe das womöglich nicht mit Zecken in Verbindung gebracht: „Viele haben bei den Symptomen eher an Corona gedacht.“

Auch Eichenprozessionsspinner liebt Wärme

Auch der Eichenprozessionsspinner profitiert vom Klimawandel, wie ein Sprecher der Landwirtschaftskammer Niedersachsen sagte: „Trocken-warme Witterung kommt ihm entgegen.“ In Niedersachsen breiteten sich die Raupen, deren Härchen beim Menschen schwere Hautreizungen hervorrufen können, demnach sowohl aus Richtung Westen wie Osten weiter aus. In der Region Hannover erscheint die Lage aber stabil.

Betroffen war hier schon im Vorjahr besonders die Gemeinde Uetze. „Wir haben in diesem Jahr viele Eichen vorbeugend besprühen lassen, damit sich der Eichenprozessionsspinner gar nicht erst niederlassen kann“, sagte ein Sprecher. Dies sei deutlich günstiger als die Entfernung einzelner Nester, die dennoch vereinzelt nötig war. Die Stadt Hannover hatte Nester des Nachtfalters erstmals im vergangenen Jahr in der nördlichen Eilenriede entdeckt. „Danach gab es keine weiteren Meldungen“, sagte ein Stadtsprecher.

Von Gabriele Schulte