Auch bei der Ausbildung in Pflegeberufen spielt die Digitalisierung eine immer größere Rolle. Die Akademie des Klinikums Region Hannover (KRH) hat deshalb ein neues Ausbildungskonzept entwickelt – und das ist jetzt in der Corona-Pandemie von besonderem Nutzen. Am Donnerstagabend stellten Vertreter der KRH Akademie beim Gesundheitstalk mit HAZ-Redakteur Jan Sedelies das Programm vor.

„Digitales Klassenzimmer“ bedeutet große Umstellung

Um die Ausbildung weiter zu optimieren, hatte die Akademie im Februar das Projekt „Digitales Klassenzimmer“ gestartet. Dafür wurden digitale Endgeräte angeschafft und die passende Software entwickelt. Sowohl für Lehrkräfte als auch für die Auszubildenden bedeutete die Digitalisierung eine große Umstellung. „Ein wichtiger Teil des Projekts ist deshalb die Aus- und Weiterbildung der Lehrenden“, sagte Mirco Pietsch, Projektkoordinator des „Digitalen Klassenzimmers“.

Im Frühjahr fand die Lehre dann ausschließlich digital statt. Momentan führt die Akademie jedoch wieder Präsenzlehre durch – unter strengen Hygienemaßnahmen. Die digitalen Lerninhalte ergänzen den Unterricht aber weiterhin.

Pflegekräfte fehlen besonders auf Intensivstationen

Ob die digitalen Angebote auch nach der Pandemie Teil des Programms bleiben werden? „Auf jeden Fall“, sagt Monika Wagemester, Leiterin der Kompetenz- und Potenzialentwicklung. Besonders in der Weiterbildung sei das neue Angebot hilfreich, da die Teilnehmenden zuvor häufig eine lange Anfahrt hatten. Außerdem sei die zeitliche Flexibilität nun größer – denn das Wissen sei dann verfügbar, wenn man es brauche.

Wie wichtig diese Weiterbildungen sind, zeigt der derzeitige Pflegenotstand: „ Deutschland hat extreme Schwierigkeiten, genügend Pflegekräfte zu finden, besonders auf Intensivstationen“, sagt Akademieleiter Fischbock. Und der Weg zur Pflegekraft auf einer Intensivstation ist lang: Nach der dreijährigen Grundausbildung folgen zwei Jahre Weiterbildung. Um mehr Menschen für den Beruf zu begeistern, sei auch die finanzielle Anerkennung sei wichtig, betont Wagemester.

Neues Selbstbewusstsein

Die Corona-Pandemie hat dabei auch bei den Auszubildenden in Pflegeberufen etwas verändert. Die Wertschätzung für systemrelevante Berufe gebe den jungen, engagierten Menschen neues Selbstbewusstsein, sagt der Direktor der Akademie, Florian Fischbock. Sogar die Anmeldezahlen an der Akademie seien dadurch bereits nach oben gegangen.

Die KRH Akademie bietet Platz für bis zu 650 Auszubildende. Neben der Pflege umfasst das Angebot auch die Physiotherapeuten- und Hebammenausbildung sowie die der Operationstechnischen Assistenz. Auch für Weiterbildungen gibt es 100 feste Plätze, hinzu kommen bis zu 400 Seminare pro Jahr. In Norddeutschland ist die KRH-Akademie der größte Bildungsanbieter für Pflegeberufe.

Wer die Diskussion im Nachhinein anschauen möchte, findet sie auf hier auf Youtube.

