Hannover

Lungenkrankheiten haben die Mediziner auch schon vor der weltweiten Corona-Krise sehr beschäftigt. In Deutschland leiden zum Beispiel etwa 6,8 Millionen Menschen an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). Es betrifft statistisch betrachtet jeden achten Menschen über 40 Jahren. Zudem haben Asthmaerkrankungen und Allergien zugenommen. Lungenkrebs ist noch immer eine der häufigsten Todesursachen. Darum soll es am Donnerstag um 18 Uhr beim Gesundheitstalk der HAZ und des Klinikum Region Hannover um Lungenkrankheiten und aktuelle Therapieansätze gehen.

Hier finden Sie den Stream

Auch Corona ist beim Talk Thema

Natürlich gehen die geladenen Experten auch auf die Corona-Pandemie ein. Wie haben sich die Abläufe im neuen Lungenzentrum verändert? Wie wird den Patienten geholfen? Und müssen wichtige Operationen an der Lunge aufgrund der Corona-Krise verschoben werden? Darüber sprechen Prof. Dr. Thomas Fühner, Chefarzt der Klinik für Pneumologie, Intensiv- und Schlafmedizin am Klinikum Siloah, Prof. Dr. Hans-Gerd Fieguth, Chefarzt der Klinik für Thorax- und Gefäßchirurgie am Klinikum Siloah, Dr. Monika Heilmann, Oberärztin an der Klinik für Pneumologie am Klinikum Siloah und Dr. Henning Geldmacher, Facharzt für Bronchialheilkunde in Hannover. Die Sendung läuft live im Netz unter www.haz.de. Los geht’s am Donnerstag um 18 Uhr.

Von Jan Sedelies