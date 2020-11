Hannover

Die Corona-Pandemie verändert auch die Ausbildung von sogenannten systemrelevanten Berufen. Pflegekräfte zum Beispiel sind gerade jetzt gefragt und müssen sich auf neue Herausforderungen einstellen. Doch wie begeistert man Menschen für solche Ausbildungsberufe? Wie haben sich die Ausbildungsinhalte durch Corona verändert? Und können wichtige Berufslehren auch digital vermittelt werden? Darum soll es beim nächsten gemeinsamen Forum mit dem Klinikum Region Hannover. Die Diskussion sollte eigentlich im Rahmen der HAZ-Gesundheitstage laufen. Durch die Corona-Krise wird sie nun als Stream übertragen.

Sie finden den Stream am Donnerstag hier auf HAZ.de oder hier.

Am Talk am Donnerstag, 5. November, um 18 Uhr nimmt Florian Fischbock teil. Fischbock ist Direktor der KRH-Akademie und Diplom-Pflegepädagoge. An der Akademie gibt es mehr als 650 Ausbildungsplätze sowie 75 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 300 Fort- und Weiterbildungsseminare werden jährlich angeboten. Beim Talk ist auch Monika Wagemester dabei, die Leiterin der Abteilung HR Kompetenz- und Potenzialentwicklung. Als dritter Gast kommt Mirco Pietsch, der Leiter des Projektes digitales virtuelles Klassenzimmer.

Der Talk ist kostenlos. Fragen können Sie schon jetzt mit dem Stichwort „Akademie-Forum“ an hannover@haz.de schicken.

Von Jan Sedelies