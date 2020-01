Hannover

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat neue Details zum Fall der getöteten 23-Jährigen bekannt gegeben. Sprecherin Kathrin Söfker teilte auf HAZ-Anfrage mit, dass das Opfer erstochen wurde. Darüber hinaus gibt es offenbar Hinweise, dass der mutmaßliche Täter zuvor gewaltsam in die Wohnung in der Südstadt eingedrungen war.

„Das Opfer hatte Stichverletzungen im Halsbereich, an denen es wohl gestorben ist“, sagt Söfker. Eine Zeugin hatte Sophie N. am Sonnabend gegen 23 Uhr blutüberströmt in der Hochparterre-Wohnung an der Meterstraße gefunden. Darüber hinaus gab es laut Söfker mögliche Aufbruchspuren an der Balkontür. Womöglich hatte sich der 34-Jährige über den Weg Zutritt verschafft. „Das konnten wir aber noch nicht abschließend klären“, sagt Söfker.

Das Problem: Der seit Montag wegen Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft sitzende 34-Jährige schweigt noch immer. Opfer und Verdächtiger stammen aus Dessau ( Sachsen-Anhalt), sie sollen sich gekannt haben. Söfker: „Wir werden die Vorfälle wohl selbst rekonstruieren müssen.“

Ungelöster Fall Gisela W.

Ein anderes Verbrechen aus der Südstadt bereitet den Ermittlern ebenfalls weiter Kopfzerbrechen. Am 12. Mai 2019 war die 93-jährige Gisela W. tot in ihrer Wohnung in der Kestnerstraße gefunden worden. Bis heute ist der Fall ungelöst. Eine heiße Spur gibt es bislang nicht. Auch über die Hintergründe rätseln die Ermittler weiter. „Nach wie vor deutet aber weiter einiges darauf hin, dass wir es hier nicht mit einem natürlichen Tod zu tun haben“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge der HAZ. Die Akte sei weiterhin offen.

„Es wird in Kürze ein neues Gespräch mit der Polizei geben. Dabei soll über das weitere Vorgehen beraten werden“, sagt Klinge. Am Körper der Toten hatten die Rechtsmediziner bei der Obduktion Prellungen und Schürfwunden entdeckt. Die Blessuren könnten sowohl von einem Sturz als auch von einer Gewalttat stammen. Ob und wann dieser Vorfall aufgeklärt werden kann, ist derzeit völlig offen.

Von Peer Hellerling und Tobias Morchner