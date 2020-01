Hannover

In der Südstadt von Hannover ist eine junge Frau gewaltsam ums Leben gekommen. Die Leiche wurde am späten Sonnabend in einer Wohnung entdeckt, die Ermittler gingen sofort von einem Verbrechen aus. Die Auffindesituation sowie die erste rechtsmedizinische Untersuchung ließen auf ein Tötungsdelikt schließen. Am Nachmittag teilte die Polizei dann mit, dass sich der mutmaßliche Täter in Sachsen-Anhalt gestellt habe.

Demnach handelt es sich um einen 34-jährigen Mann. Der Verdächtige habe sich am Sonntagmorgen auf einem Polizeirevier in Dessau gestellt. „Er hat angegeben, die 23-Jährige getötet zu haben“, sagt Martin Richter, Behördensprecher in Hannover. Der 34-Jährige wurde festgenommen. Zu den Hintergründen der Bluttat gibt es allerdings weiter keine neuen Angaben. Ebenso schweigt die Polizei auf HAZ-Nachfrage, in welcher Beziehung Täter und Opfer zueinander standen. Richter: „Die Ermittlungen dauern an.“ Der Verdächtige soll demnächst nach Hannover überstellt werden.

Zeugin findet blutüberströmte Leiche

Die Leiche der 23-Jährigen war am späten Sonnabend in der Südstadt entdeckt worden. „Eine Zeugin hatte die leblose Frau gegen 23 Uhr in einer Wohnung an der Meterstraße gefunden“, sagt Richter. Offenbar hatte sie einen Schlüssel. „Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.“ Nach HAZ-Informationen lag das leblose Opfer blutüberströmt in der Wohnung. Dazu und auch darüber hinaus macht die Polizei derzeit keine weiteren Angaben. Der Leichnam wurde zur weiteren Untersuchung in die Gerichtsmedizin gebracht.

Ebenso bedeckt halten sich die Beamten nach wie vor mit Informationen zur Tat. So schweigt die Polizei bislang dazu, wie und wann die junge Frau ums Leben kam. Die Wohnung, in der die 23-Jährige gefunden wurde, befindet sich im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses mit acht Parteien. Noch in der Nacht waren die Kriminalpolizei und Spurensicherung am Fundort. Zudem wurden in der Nacht und am Sonntag erste Befragungen von Angehörigen und Zeugen durchgeführt. Auch die Spurensicherung war tagsüber erneut in der Wohnung.

„Wir sind entsetzt und geschockt“

Nach Auskunft von Nachbarn wohnt in der betroffenen Wohnung eine junge Frau. Sie soll 2017 mit ihrem Freund eingezogen sein. „Wir sind entsetzt und geschockt“, sagt die Mieterin. Einen wirklichen Kontakt habe es aber nicht gegeben, „wie das in solch einem Mehrfamilienhaus eben so ist“. Gerüchten zufolge soll sich das Paar aber getrennt haben, seitdem soll die Frau regelmäßig Untermieterinnen bei sich untergebracht haben. „Es war immer mindestens eine weitere Frau da“, sagt eine Nachbarin. Ob es sich bei dem Opfer aber um die Hauptmieterin selbst oder eine Mitbewohnerin handelt, will die Polizei auf HAZ-Anfrage nicht mitteilen. Angeblich soll die Hauptmieterin allerdings derzeit im Urlaub sein.

Laute Partys im Garten

Der Leichnam der 23-Jährigen kam zur Obduktion in die Gerichtsmedizin. Quelle: Christian Elsner

Hin und wieder gab es offenbar auch Lärmbeschwerden: Eine Anwohnerin berichtet, dass es in der Wohnung und im dahinter befindlichen Garten gelegentlich laute Partys gegeben haben soll. Dabei sollen die Feiernden auch das Nachbargrundstück verbotenerweise mitbenutzt haben. Die Hausverwaltung habe der Hauptmieterin dann die Nutzung des angrenzenden Gartens untersagt.

Am Sonntag brachte die Polizei darüber hinaus Katzenkäfige zum Tatort, die Hauptmieterin soll zwei Katzen besitzen. Dafür spricht auch eine kleine Holztreppe, die vom Balkon in den Garten führt. „Die Haltung wurde ihr eigentlich von der Hausverwaltung verboten“, berichtet eine Anwohnerin. „Doch daran wurde sich nicht gehalten.“ Mindestens ein Tier sei auch immer auf den Balkon der Nachbarwohnung gesprungen, zudem gerieten die Katzen wohl gelegentlich mit einem weiteren Tier aus der Nachbarschaft aneinander.

Noch kein Obduktionsergebnis

Wie die Polizei am Sonntagnachmittag auf HAZ-Anfrage mitteilte, steht das Ergebnis der Obduktion noch nicht fest. Weitere Details zum Fall werde es womöglich am Montag geben. Gleichzeitig bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Personen, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben, können sich unter der Rufnummer (0511) 109 55 55 bei der Kriminalpolizei Hannover melden.

