Hannover

Der dramatische Fall der beiden getöteten Jugendlichen (14, 16) in Hannover belastet auch den Fahrer der S-Bahn und die Retter. Speziell geschulte Notfallseelsorger kümmern sich in der Landeshauptstadt nicht nur um Angehörige und Opfer, sondern auch um die eigenen Einsatzkräfte. Das Team in Hannover besteht aus überwiegend ehrenamtlichen Mitgliedern. Die Bahn hat für ihr Personal ebenfalls eigene Hilfsprogramme.

Unmittelbar nach dem Vorfall übernahmen Notfallseelsorger die Betreuung des S-Bahn-Fahrers und der 26 Zuginsassen. Auf HAZ-Anfrage teilte die Bahn zudem am Freitag mit, dem Lokführer werde nun umgehend das gesamte Hilfsangebot zur Verfügung gestellt, um das Erlebte langfristig zu verarbeiten. Das Gleiche gilt für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. „Wir haben immer die Möglichkeit, uns nach so einem Einsatz psychologische Hilfe zu holen“, sagt Feuerwehrsprecher Clemens Hoppe.

Die beiden 14-jährigen Mädchen und der 16-Jährige hatten sich am Donnerstag nach Polizeiangaben offenbar zum gemeinschaftlichen Suizid verabredet. Am Vormittag wurden sie nahe dem Braunschweiger Platz von einer S-Bahn erfasst, ein Mädchen und der Jugendliche kamen ums Leben. Die zweite 14-Jährige überlebte schwer verletzt. An der Sophienschule, auf die die beiden Mädchen gingen, sind seit Freitagmorgen Psychologen im Einsatz und kümmern sich um die Mitschüler.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Notfallseelsorge Hannover seit 1999

In Hannover sind rund 20 Notfallseelsorger aktiv, bis auf die beiden Koordinatoren alle ehrenamtlich. Die Mannschaft nahm 1999 unter anderem als Reaktion auf das schwere ICE-Unglück bei Eschede im Jahr zuvor ihre Arbeit auf. Notfallseelsorger stehen meist aber nur bei Großeinsätzen im Fokus der Öffentlichkeit. „Das Klassische ist zum Beispiel der plötzliche Tod eines Angehörigen“, sagte Koordinator Matthias Stalmann 2018 im Gespräch mit der HAZ. Die Arbeit wird zunehmend wichtiger und wertgeschätzt: 1999 gab es bloß 56 Anfragen, im vergangenen Jahr dagegen 171. Auch im Umland werden immer wieder Notfallseelsorger auch von Rettern gebraucht, darunter nach dem Bahnunglück in Eilvese 2017.

Von Peer Hellerling