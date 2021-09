Hannover

Im Fall der getöteten Sexarbeiterin Silke B. haben Ermittler DNA-Spuren des 25-jährigen Verdächtigen in der Wohnung an der Flemesstraße sichergestellt. Das teilt die Staatsanwaltschaft Hannover auf Anfrage am Montagvormittag mit. Silke B. war am späten Abend des 19. September tot und gefesselt in ihrer Wohnung aufgefunden worden, in der sie ein Wohnungsbordell betrieben hatte.

Welche Art Spuren sichergestellt wurden, dazu macht die Behörde keine Angaben. Gegen den Hildesheimer wird wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt. „Der Verdächtige bestreitet die Tat“, sagt Staatsanwalt Oliver Eisenhauer am Montag. Seit Freitag sitzt er in U-Haft. Vor dem Haftrichter soll er widersprüchliche Aussagen gemacht haben.

Polizeihund soll Sim-Karte finden

Die Ermittler waren dem 25-Jährigen nach Auswertung von Telekommunikationsdaten auf die Spur gekommen. Ob es sich dabei um Anrufe oder Chatverläufe handelt, dazu sagt die Behörde nichts. „Der Verdächtige hat angegeben, dass er die Sim-Karte seines Handys weggeworfen hat“, so Eisenhauer. Um diese zu finden, bekommen Polizei und Staatsanwaltschaft nun tierische Unterstützung aus Nordrhein-Westfahlen. „Ein speziell ausgebildeter Datenspeicherspürhund sucht nach der Karte“, so der Staatsanwalt.

Die Polizei aus dem Nachbarbundesland verfügt über mehrere der speziell ausgebildeten Tiere. Sie sind in der Lage, bestimmte Chemikalien zu erschnüffeln, die in den Datenspeichern von USB-Sticks, Festplatten oder eben Sim-Karten verarbeitet sind.

Konsequenz aus Lügde

Die Polizei in Nordrhein-Westfahlen hatte die Tiere als Konsequenz aus dem Kindesmissbrauchsfall „Lügde“ angeschafft. Damals mussten Hunde aus Sachsen geliehen werden. 2019 ließ die Behörde dann eigene Rauschgiftspürhunde innerhalb von 20 Lehrtagen weiterbilden.

Von Manuel Behrens