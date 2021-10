Hannover

Im Fall der getöteten Sexarbeiterin Silke B. aus Hannover-Stöcken dauern die Ermittlungen weiter an. Zwei Männer aus Hildesheim sitzen seit Ende September in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt einen 25-Jährigen und einen 35-Jährigen. Sie sollen Silke B. am Abend des 19. September in deren Wohnungsbordell in der Flemesstraße geknebelt und gefesselt haben. Die Obduktion ergab, dass die 53-Jährige erstickte.

Verdächtige bestreiten Tat weiterhin

„Die beiden Männer bestreiten die Tat weiterhin“, sagt Kathrin Söfker von der Staatsanwaltschaft Hannover. Die Ermittler waren ihnen nach der Auswertung von Mobildaten auf die Spur gekommen. Sie sollen die Tat gemeinschaftlich begangen haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt mittlerweile wegen Raub mit Todesfolge – darauf steht eine Freiheitsstrafe von mindestens zehn Jahren.

Derweil geht die Spurenauswertung weiter. Es wird geprüft, ob die Verdächtigen möglicherweise Rückstände am Tatort hinterlassen haben, die zu ihrer Überführung beitragen. Staatsanwältin Söfker: „Weitere Verdächtige gibt es nicht.“

