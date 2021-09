Hannover/Hildesheim

Im Fall der in Hannover getöteten Sexarbeiterin Silke B. hat die Staatsanwaltschaft Hannover wegen neuer Erkenntnisse den Tatvorwurf gegen die beiden festgenommenen Verdächtigen geändert. Die Behörde ermittelt nun nicht mehr wegen Totschlags, sondern wegen Raub mit Todesfolge. Das teilte Oliver Eisenhauer, Sprecher der Staatsanwaltschaft, am Mittwoch mit. Weitere Angaben dazu macht die Behörde vorerst nicht.

Der Unterschied zwischen Totschlag und und Raub mit Todesfolge als Tatvorwurf hat Auswirkungen auf die möglichen Freiheitsstrafen. Bei Totschlag sind es nicht unter fünf Jahren, bei Raub mit Todesfolge nicht unter zehn Jahren.

Am Dienstag hatten Beamte der Polizei Hannover einen zweiten Tatverdächtigen in Hildesheim festgenommen und die Wohnung des 35-Jährigen durchsucht. Ermittler waren nach einem Zeugenhinweis auf die Spur des Mannes gekommen. Er und ein 25-jähriger Hildesheimer, der seit dem 24. September in U-Haft sitzt, stehen im Verdacht, die Sexarbeiterin aus Hannover-Stöcken gemeinsam getötet zu haben.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wird nun das Handy des 35-Jährigen ausgewertet. Zudem wird in der Wohnung von Silke B. nach DNA-Spuren des zweiten Verdächtigen gesucht.

Ob auch der 35-Jährige in U-Haft muss, darüber entscheidet das Amtsgericht Hannover am Mittwochnachmittag. „Er bestreitet sowohl die Tat, wie auch zu dem Zeitpunkt überhaupt in Hannover gewesen zu sein“, sagt Eisenhauer. Die beiden Männer sollen sich allerdings kennen und sich regelmäßig treffen. Silke B. war am 19. September leblos und gefesselt in einem Wohnungsbordell in der Flemesstraße gefunden worden. Die Ermittlungen dauern an.

