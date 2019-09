Hannover

Urteil im Prozess um den von einem Lkw überrollten Motorrad auf der Autobahn 2: Das Amtsgericht Hannover befand den 22-jährigen Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung für schuldig, der den Biker zuvor übersehen hatte. Richter Reinhard Meffert verhängte eine achtmonatige Bewährungsstrafe und erlegte Leon T. gleichzeitig die Zahlung von 3500 Euro an die Stiftung Opferhilfe auf – zusätzlich zu den gesamten Verfahrenskosten.

Meffert sah es als erwiesen an, dass T. die Schuld am Tod des 18-jährigen Motorradfahrers trägt. Bei dem Unfall habe es sich nicht um ein simples, sogenanntes Sekundenvergehen gehandelt. Vielmehr habe „die erhebliche Geschwindigkeit“ eine entscheidende Rolle gespielt. Zwar gelte auf der Autobahn kein Tempolimit, allerdings eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h. Ein Gutachter hatte im Prozessverlauf berichtet, dass T. mit seinem 300 PS starken Seat Leon Cupra mit etwa Tempo 170 auf die A2 bei Langenhagen aufgefahren war – in der Anklage war zuvor lediglich von mindestens 146 Stundenkilometern die Rede.

Lkw überrollt gestürzten Motorradfahrer

Der tödliche Unfall hatte sich am Abend des 27. April 2018 in Richtung Dortmund ereignet. Nach eigener Aussage habe der 22-Jährige den vor ihm fahrenden Biker auf dessen Hyosung nicht bemerkt, weil er zu dem Zeitpunkt beim Spurwechsel einen Schulterblick durchgeführt hatte. Der Seat traf das Motorrad mit voller Wucht, der 18-Jährige wurde von der Maschine geschleudert. Ein nachfolgender 40-Tonner konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überrollte den jungen Mann aus Hameln. Dieser starb damals noch an der Unfallstelle. Anschließend rammte der Sattelzug den Unfall-Seat und schleuderte diesen mitsamt Insassen über die komplette Fahrbahn.

Richter Meffert blieb mit seinem Urteil knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, diese hatte in ihrem Plädoyer ein Jahr Freiheitsstrafe plus einen einjährigen Führerscheinentzug gefordert. Leon T.s Verteidigerin setzte sich sogar für einen Freispruch ein. „In solch einem Verfahren gibt es keine Gewinner“, sagte Meffert. Die Angehörigen des 18-Jährigen haben ein Familienmitglied verloren, der Lkw-Fahrer ist seit dem Unfall traumatisiert und arbeitslos. Der 22-jährige Angeklagte müsse zudem damit leben, einen Menschen getötet zu haben.

Autofahrer darf Führerschein behalten

Auf einen Führerscheinentzug verzichtete der Richter allerdings. Laut Gerichtssprecher Koray Freudenberg sei dies in diesem Fall auch schwer zu begründen gewesen, weil von T. keine andauernde Gefahr für die Allgemeinheit ausgehe. Seit dem Vorfall im April 2018 habe sich der 22-Jährige im Straßenverkehr nichts mehr zu schulden kommen lassen. Eine kurzzeitige Führerscheinsperre als eine Art Denkzettel sei ebenfalls weggefallen – die Schuld am Tod eines Menschen wirke sich wesentlich stärker aus.

Von Peer Hellerling