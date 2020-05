Gewerkschaft: „Jeder dritte Erzieher kehrt wegen Corona nicht in die Kita zurück“

Hannover

Immer mehr Kinder sollen trotz Corona zurück in die Kita. Im Juni soll die Hälfte, mit Beginn des neuen Kita-Jahres im August sollen niedersachsenweit sogar alle Kinder wieder betreut werden. Die Frage ist: Gibt es dafür überhaupt genügend Erzieher? Rund ein Drittel wird in der Corona-Pandemie nicht in die Kitas zurückkehren, weil sie wegen ihres Alters oder wegen Vorerkrankungen gefährdet sind, schätzt Matthias Büschking von der Gewerkschaft Verdi.

Schon vor Corona erhebliche Engpässe

In Hannover würde das den Engpass bei der Kinderbetreuung zusätzlich verschärfen. Immer wieder mussten Einrichtungen in der Vergangenheit wegen Fachkräftemangels und zusätzlicher Krankmeldungen Kinder nach Hause schicken. Zeitweilig betreuten Notgruppen nur die Kinder berufstätiger Eltern. Extrembeispiel war Ende 2018 die evangelische Kita St. Johannis, die zeitweise die Betreuung für fast 50 Kinder aussetzen musste und auch nach einem Jahr noch nicht alle Stellen wieder besetzt hatte.

Rund ein Drittel der Betreuer zählt zur Risikogruppe

Die Stadt Hannover bestätigt zudem, dass schätzungsweise rund ein Drittel aller Erzieher in den städtischen Einrichtungen Hannovers 50 Jahre und älter ist. Sie gehören damit automatisch zur Risikogruppe, für die nach Angaben des Robert-Koch-Instituts das Risiko für den schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung steigt. Dazu kämen Erzieher mit Vorerkrankungen und familiären Risiken, sagt Bettina Lamm vom Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung: „Je mehr Kinder jetzt schrittweise in die Kitas gelassen werden, desto schneller sind personelle Grenzen erreicht.“

Immer mehr Familien drängen in die Notbetreuung

Dazu kommt: Der Druck der Familien, die mit ihren Kindern in die erweiterte Notbetreuung drängen, nimmt in diesen Tagen offenbar rasant zu. Zwischen Ende März und Ende April stieg die Zahl der Kinder in der eng begrenzten Notbetreuung in den städtischen Kitas in Hannover nach Angaben der Verwaltung von 500 auf 1200. Mit Stichtag 5. Mai lag Zahl bereits bei 1844 Kindern. Die kommunalen Spitzenverbände dagegen erwarten so viele Ausfälle bei der Kinderbetreuung, dass sie jetzt schon fordern, dass der sogenannte Fachkraft-Kind-Schlüssel während der Corona-Pandemie ausgesetzt wird. 25 Kinder werden derzeit in der Regel von zwei Erzieherinnen und einer pädagogischen Hilfskraft betreut.

Attest ist Pflicht

Die Stadt baut offenbar schon jetzt vor, um zu verhindern, dass zu viele Erzieherinnen nicht zurückkehren könnten. Die Frage, ob ein Mitarbeiter zur Risikogruppe gehöre, könne nur „individuell, aus ärztlicher Sicht“ geklärt werden, sagt eine Sprecherin auf Anfrage. Der Verweis auf das Alter reiche auch bei Über-60-Jährigen nicht aus. Es müsse in jedem Fall ein ärztliches Attest vorgelegt werden. Das ist auch in den niedersächsischen Schulen so. Allerdings müssen Erzieherinnen anders als Lehrer damit leben, dass eine Arbeit ohne Körperkontakt unmöglich ist. Auch das Tragen von Masken ist in Kitas nicht umsetzbar, ohne den Kontakt zwischen Kindern erheblich zu erschweren.

