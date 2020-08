Kostenlos bis 14:45 Uhr Gewitter in Hannover: Blitz schlägt in Mehrfamilienhaus an der Fössestraße ein

Die Feuerwehr Hannover ist in der Nacht zu Sonntag an die Fössestraße gerufen worden. Während des Gewitters war ein Blitz in den Schornstein eines Mehrfamilienhauses eingeschlagen. Umherfliegende Trümmerteile demolierten mehrere umstehende Autos. Menschen wurden nicht verletzt.