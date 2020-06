Hannover

Die Feuerwehr ist im Einsatz: Wegen heftiger Regenfälle müssen die Einsatzkräfte derzeit in der Stadt an mehreren Stellen Wassermassen aufnehmen. Unter anderem an der Bemeroder Straße in der Nähe der Tierhochschule lief die Straße über, weil die Gullis die Wassermassen während des Gewitters nicht mehr aufnehmen konnten. „Das war eine kräftige Zelle“, sagte Feuerwehrsprecher Hartmut Beyer.

Auswirkungen hat das auch auf den Busverkehr: Die Linie 800 der Üstra kann die Haltestelle Bünteweg in beiden Richtungen derzeit nicht anfahren, teilte das Verkehrsunternehmen mit.

Auch in der List kamen während des Gewitters enorme Regenmassen runter. Mehrere Keller unter anderem an der Voßstraße und der Lister Meile sollen vollgelaufen sein.

Die Wassermassen haben die Bemerode Straße überflutet. Quelle: HAZ

