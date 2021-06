Hannover

Die Fans warten auf Songs wie „Policy of Truth“ von den Rock-Lokalmatadoren Terry Hoax – doch deren Konzert konnte nicht wie geplant auf der Gilde Parkbühne starten. Eine Unwetterwarnung mit Blitz, Donner und starken Regengüssen kam praktisch Zeitgleich vom Deutschen Wetterdienst für die Region Hannover. Die Veranstalter von der Agentur Hannover Concerts öffneten daher die benachbarte Swiss-Life-Hall und forderten die Besucher auf, dort Schutz zu suchen.

Erinnerungen an Unwetter-Konzert von Guns ’N Roses

Dieses Verfahren hat sich schon verschiedentlich bewährt, wenn heftigste Unwetter über die Parkbühne gehen. Diese ist zwar durch eine zeltplanenartige Überdachung wenigstens etwas geschützt. Doch das Publikum sitzt unter freiem Himmel. Unvergessen der legendäre Unwetterauftritt der Band Guns ’N Roses 2017 auf dem Messegelände. Auch da ging ein schweres Unwetter über Hannover nieder, vor dem 70.000 Zuschauer in den eigens als Schutzzone geöffneten Messehallen in Sicherheit brachten. Mit einer Sondergenehmigung der Stadt durfte das Konzert seinerzeit mit Stunden Verspätung fortgesetzt und erst weit nach Mitternacht beendet werden – die Show ist Legende in Hannovers kollektivem Konzertgedächtnis.

In der Swiss-Life-Hall, wo die Fans nun auf Terry Hoax warten, nehmen sie es bislang mit Humor. Einer witzelt: „Das beste Terry-Hoax-Konzert, das ich je gesehen hab!“ Andere stimme „Olé! Olé!“-Gesänge an. Sie machen den Eindruck, als würde sie heftiger Regen gar nicht so sehr stören. Woodstock ist schließlich auch Legende...

Von Kira von der Brelie