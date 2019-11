So könnte Hannovers Zukunft aussehen: Tempo 20 in der Innenstadt, enge Fahrbahnen, kaum noch Stellplätze für Autos, dafür mehr Platz für Fußgänger und Fahrradfahrer. Was in der Schmiedestraße bis 2022 umgesetzt werden soll, könnte eine Blaupause für den Rest der Stadt sein.