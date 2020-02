Hannover

Offenbar um streikbedingte Produktionsausfälle zu verhindern, hat die Geschäftsführung der Gilde-Brauerei drei Beschäftigte des zum Unternehmen gehörenden Frankfurter Brauhauses in Hannover eingesetzt. Sie sollen während einer Spätschicht in der Dosenabfüllanlage ausgeholfen haben, um ausgesperrte Gilde-Mitarbeiter zu ersetzen. Danach waren die Aushilfen in der vergangenen Woche im Einsatz und sollen auch noch an vier Tagen dieser Woche in Zehn-Stunden-Schichten arbeiten. Üblicherweise dauert eine Spätschicht acht Stunden.

„Keine Lieferprobleme“

Eine Sprecherin der hannoverschen Brauerei wollte sich dazu am Dienstag nicht äußern, erklärte aber, dass es „keine Lieferprobleme gibt“. Dagegen sagte eine Gewerkschaftssprecherin, Gilde habe „trotz der Streikbrecher nicht das Volumen abfüllen können, das geplant war“.

In der vergangenen Woche hatte Alexander Benkert, Geschäftsführer der für die Dosenabfüllung zuständigen Gilde-Tochter Hannoversche Abfüllgesellschaft, Beschäftigte, die zur Arbeit erscheinen wollten, für eine Woche ausgesperrt. Geschäftsführung, Betriebsrat und Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) befinden sich seit rund 15 Wochen in einem stetig eskalierenden Konflikt.

NGG-Sprecherin Lena Melcher sagte: „Es wird immer absurder. Statt Leute aus Frankfurt zu holen, sollte sich die Geschäftsführung mit uns an einen Tisch setzen und endlich über einen Tarifvertrag verhandeln.“ Nach Informationen aus Mitarbeiterkreisen heißt es, dass auch die eingesetzten Aushilfsbeschäftigten aus Frankfurt keine Tarifverträge hätten.

