Auch eine Einigungsstelle unter Vorsitz eines Arbeitsrechtlers hat keine Einigung im seit vier Monaten andauernden Tarifstreit bei der Gilde-Brauerei gebracht. Seit Dienstag befinden sich Mitarbeiter zweier Tochtergesellschaften wieder im Streik, über den die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) nicht sagt, wann er beendet werden soll. Auf der anderen Seite haben die Geschäftsführungen nicht mehr nur wie seit Ende Januar Beschäftigte der Dosenabfüllung ausgesperrt, sondern laut NGG auch in der Fass- und Flaschenabfüllung. Die Unternehmen setzen über eine Konzernleihe Mitarbeiter aus anderen Standorten der Gilde-Mutter TCB Beverages ein.

Betriebsaufspaltung war rechtmäßig

Bei der Einigungsstelle ging es darum, ob die von der Gewerkschaft kritisierte Aufspaltung der Brauerei in vier Gesellschaften im vergangenen November rechtmäßig war. Dies ist so befunden worden. Das Hauptkonfliktthema ist nicht aus der Welt: Die Gewerkschaft fordert Tarifverhandlungen, die Geschäftsführung der TCB Beverages lehnt sie unter Hinweis auf die aufgelaufenen Verluste bei der Gilde ab.

Unterdessen organisiert die SPD zusammen mit Gewerkschaftsverbänden eine öffentliche Solidaritätsparty für die Gilde-Beschäftigten. Sie findet am Sonnabend, 22. Februar, von 19 Uhr an in der Karaoke-Bar Downtown in der Prinzenstraße 8 statt. Der Eintritt ist frei. Angesagt haben sich unter anderem die Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi sowie die Landesparlamentarier Doris Schröder-Köpf und Stefan Politze.

