Hannovers Gilde-Brauerei steckt in der Krise: Das Verhältnis zwischen Geschäftsführung und Arbeitnehmern liegt in Scherben. Es geht um Geld, eine Aufspaltung des Betriebs und den richtigen Weg in die Zukunft von Hannovers ältestem Unternehmen. Jetzt hat sich auch die Politik eingeschaltet.