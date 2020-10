Hannover

Schlechte Nachrichten aus Hannovers ältestem Wirtschaftsbetrieb: Die Muttergesellschaft der Gilde-Brauerei hat zwei kürzlich gegründete Gesellschaften zum Insolvenzverfahren angemeldet. Nach HAZ-Informationen sollen in der einen Gesellschaft etwa 40, in der anderen etwa 50 Mitarbeiter betroffen sein. Am Mittwochmittag laufen Personalversammlungen am Stammsitz an der Hildesheimer Straße.

Gilde-Brauerei: Erst zerschlagen, dann verkleinert?

Was bei der Belegschaft und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) für Verärgerung sorgt: Die zwei Unternehmen gehören zu den Betriebsteilen, die erst im November 2019 während einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Geschäftsführung und Belegschaft abgespalten worden waren: die Fass- und Flaschenabfüllungsgesellschaft Hannover sowie die Leine Logistik.

Für beide Unternehmen hat das Gericht am 1. Oktober vorläufige Insolvenzverwalter eingesetzt. Rainer Eckert kümmert sich um die Fass- und Flaschenabfüllungsgesellschaft, Stefanie Zulauf um die Leine Logistik. „Ich kann derzeit noch nichts zu den wirtschaftlichen Perspektiven sagen“, teilte Eckert kurz vor der Personalversammlung mit.

Kritik von der Gewerkschaft

Bei der Gewerkschaft NGG kritisiert Lena Melchert das Vorgehen der Geschäftsführung scharf. „Wir haben von Anfang an darauf hingewiesen, dass dieses Spaltungskonzept nicht funktionieren wird. Die Insolvenzanträge sehen wir auch als Folge von konzerninternen Volumenverlagerungen“, sagt Melchert. Das Prinzip folge dem Moto „spalte und herrsche“.

Protest in der Südstadt: Mehrfach hat es in der jüngsten Vergangenheit Kundgebungen gegen Stellenabbau und Sparprogramme bei der Gilde-Brauerei gegeben. Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Von der Geschäftsführung war bisher keine Stellungnahme zu erhalten.

