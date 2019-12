Hannover

Nach dem Ende eines 32-stündigen Streiks hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) die Geschäftsführung der Gilde-Brauerei in Hannovers Südstadt erneut zu Verhandlungen aufgefordert. Zunächst sieht man sich allerdings vor Gericht.

NGG-Sekretärin Lena Melcher spricht von einer „rasanten Eskalation, deren Leidtragende die Beschäftigten der Gilde sind“. Das Unternehmen war Ende November in vier Gesellschaften aufgespalten worden; die Geschäftsführung begründete dies mit der Notwendigkeit, die Effizienz der defizitären Brauerei zu steigern. „Die Beschäftigten bezweifeln, dass durch die Vierteilung der Brauerei mehr mehr produziert und verkauft werden kann“, sagt Melcher. Die Absichten, die mit der Aufspaltung verfolgt werden, seien unklar. Im eigentlichen Tarifkonflikt wollen die Arbeitnehmer höhere Löhne und Gehälter für einen Teil der Belegschaft erreichen.

Derzeit herrscht Stillschweigen

„Eine Lösung des Konflikts ist nur gemeinsam möglich“, sagt Melcher in Bezug auf Verhandlungen. Zuletzt hatte Stillschweigen zwischen beiden Seiten geherrscht. Gilde-Geschäftsführer Karsten Uhlmann wollte am Donnerstag auf Anfrage keine Stellung beziehen.

Am Montag stehen zwei Verhandlungen vor dem Arbeitsgericht Hannover an. In der einen geht es darum, dass die NGG die Art und Weise, wie das Unternehmen aufgespalten wurde, für unrechtmäßig hält. Sie will sie deshalb per einstweiliger Verfügung rückgängig machen lassen. Das zweite Verfahren behandelt den Vorwurf, bei der Gilde werde Betriebsratsarbeit behindert.

Von Bernd Haase