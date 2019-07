Hannover

Plätze gleich in der ersten Reihe sollen es sein. Darum sind etliche Gäste zum Auftakt des Sehfestes schon deutlich vor Beginn des Open-Air-Kinos an der Gilde-Parkbühne eingetroffen. Laura Müller und ihre drei Freundinnen waren sogar anderthalb Stunden vorher da. „Wir sind aus Bispingen gekommen, und wir wollen in meinen 24. Geburtstag hineinfeiern“, verrät Laura. Sie haben ein beeindruckendes Lager aufgeschlagen: Sushi, selbstgemachte Pasten und Gemüsespieße haben sie auf ihrer Picknickdecke ausgebreitet, stilvoll dekoriert mit Blümchen und Lichterkette. Wenn schon, denn schon.

Linda Müller (von links), Laureen Ehlers, Lisa Seefeldt und Joana Paulewald feiern Geburtstag beim Sehfest. Quelle: Samantha Franson

Dass das Wetter zur Saisoneröffnung am Dienstag etwas durchwachsen ist, kann die Freundinnen und alle anderen Fans der Freiluftfilmabende nicht davon abhalten, dabei zu sein. Tickets haben sie ohnehin schon alle – die erste Veranstaltung ist restlos ausverkauft. Gleiches gilt für 18 andere Filmvorstellungen, die bis zum 10. August noch folgen werden. Nur für vier von insgesamt 23 Sehfest-Terminen sind noch Karten zu bekommen.

Besondere Atmosphäre

Zum Start ist die deutsche Komödie „Die Goldfische“ zu sehen. Sie erzählt die Geschichte von Oliver ( Tom Schilling), der nach einem Unfall in eine WG einzieht, in der Mitbewohner mit Handicap leben, die er für seine krummen Geschäfte einspannen will. Den Film sieht sich Dieter Steinlicht aus Springe mit seiner Tocher Mara (11) an. „Das ganze Jahr freuen wir uns schon auf das Sehfest“, sagt der Vater voller Begeisterung. Er hat das Freiluftprogramm schon durchgeplant: Den Film „Der Vorname“ will Steinlicht am Donnerstag mit seiner Frau Klara anschauen, und den Streifen „Yesterday“ am 9. August mit der ganzen Familie, zu der auch noch Tochter Alina (14) gehört. Gerne wären sie öfter gekommen – doch zu viele Filme waren schon ausverkauft.

Dieter Steinlicht und Tochter Mara ( 11) freuen sich auf den Filmstart. Quelle: Samantha Franson

Vielen der 1300 Sehfest-Besucher ist gar nicht so wichtig, welcher Streifen auf der Leinwand gezeigt wird. Sie kommen vor allem wegen der Atmosphäre, bestens ausgestattet mit Picknickutensilien, Regencapes, Sitzdecken oder mitgebrachten Campingstühlen, die in einem eigens ausgewiesenen Bereich aufgestellt werden dürfen. Besonders begehrt sind die vom Veranstalter aufgebauten 14 „Kuschelmuschel“-Zelte ganz vorne. Manche machen es sich auf Bierzeltgarnituren oder auf der Tribüne bequem, und viele Filmfans sitzen auch einfach gern auf dem Boden. Der Rollrasen wurde im vergangenen Jahr frisch verlegt.

Nur noch Tickets für vier Abende

Gut gelaunt sind nicht nur die Premierengäste, sondern auch die Organisatoren. „Dieses Jahr ist einfach unglaublich“, sagt René Schweimler vom Fahrgastfernsehen, der das Festival mit Hannover Concerts organisiert. Noch nie habe es schon vor dem Start so viele ausverkaufte Veranstaltungen gegeben. Er ist sicher, dass die verbliebenen Tickets für die vier aktuell noch nicht ausverkauften Filmabende auch bald vergriffen sein werden. Filmfans sollten sich also beeilen.

Das Sehfest läuft noch bis zum 10. August; Einlass ist um 20 Uhr, Filmbeginn um 21.30 Uhr. Pro Abend finden an der Gilde-Parkbühne am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg gut 1300 Besucher Platz. Karten kosten 6 Euro, es gibt sie unter anderem im HAZ-Ticketshop unter Telefon (0511) 12 12 33 33. Mehr Informationen gibt es auf der Internet-Seite des Sehfestes.

Von Juliane Kaune