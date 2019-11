Hannover

Zum vierten Mal innerhalb von fünf Wochen sind in der Nacht zu Donnerstag Mitarbeiter der Gilde-Brauerei in Hannover in einen Warnstreik getreten. Der Ausstand soll 16 Stunden dauern und erst am frühen Donnerstagnachmittag beendet werden.

Gewerkschaft wirft Arbeitgebern Verweigerung vor

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) wirft der Arbeitgeberseite vor, die Tarifverhandlungen zu verweigern – mit dem Warnstreik solle erreicht werden, dass die Gespräche wieder aufgenommen werden. So fordert die Gewerkschaft einen Tarifvertrag zur Altersvorsorge, gleiches Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld für alle. „Natürlich fordern wir auf den ersten Blick viel“, räumte Lena Melcher, Geschäftsführerin der NGG-Region Hannover, ein. Doch die Gewerkschaft sei verhandlungsbereit.

Der Streik bei Gilde begann in der Nacht zu Donnerstag. Quelle: Clemens Heidrich

„Statt uns immer wieder zu erzählen, was nicht geht, ist es höchste Zeit uns zu sagen, was geht“, appellierte Julian Weinz, Mitglied der NGG-Tarifkommission und Betriebsratsvorsitzender, an die Geschäftsführung. Für die Beschäftigten würde ein Tarifvertrag ein Stück Sicherheit in turbulenten Zeiten bringen.

Von Heiko Randermann