Gleichzeitig gebremst: Radfahrer in Hannover bei Unfall schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer ist am Freitag in Hannover gestürzt und hat schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei wollte der Mann die Geibelstraße überqueren, als ein Auto von der Hildesheimer Straße dorthin abbog. In diesem Moment bremsten dann beide gleichzeitig, berührt haben sich die Fahrzeuge aber nicht.