Hannover

Stadtbahnen der Linie 11 können im Zeitraum zwischen dem Betriebsbeginn am Sonnabend, 14. März, und dem Betriebsende am Sonntag, 15. März, nicht den Abschnitt zwischen Braunschweiger Platz und Zoo befahren. Sie verkehren stattdessen zwischen der Haltenhoffstraße und der Freundallee, wo üblicherweise nur die Linie 6 hält. Grund sind Gleisbauarbeiten am Theodor-Heuss-Platz vor dem Hannover Congress Centrum (HCC), wo ein neuer Hochbahnsteig gebaut wird.

Alternative: Mit dem Bus zum Zoo

Am Wochenende entfallen damit für die Linie 11 die Haltestellen Clausewitzstraße, Hannover Congress Centrum und Zoo. Es wird kein Schienenersatzverkehr mit Pendelbussen angeboten. Wer zum Zoo oder zum HCC will, kann die Buslinien 128 und 134 nutzen, die die Bushaltestelle am Braunschweiger Platz bedienen.

Die Strecke zwischen HCC und Zoo war wegen der Bauarbeiten bereits seit Ende Februar gesperrt. Von Montag, 16. März, an ändert sich das. Dann ist der Zoo wieder mit der Stadtbahn erreichbar. Der Hochbahnsteig wird erst Ende des Jahres in Betrieb gehen.

Von Bernd Haase