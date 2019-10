Glitterbox-Party in Hannover: 3300 Besucher tanzen im HCC

Hannover

Die Organisatoren der Hannover Veranstaltungs GmbH haben reagiert. Weil bei der Erstauflage der Discoparty im Mai schon um 21 Uhr die ersten Besucher vor der Tür standen, hatte die Glitterbox im Hannover Congress Centrum (HCC) am Sonnabend schon um 21 Uhr statt erst um 22 Uhr die Türen geöffnet. Damit nehme man Rücksicht auf den Teil des Publikums, der schon älter sei und lieber schon früher zu Partys gehe, sagte eine Sprecherin des Veranstalters.

Mousse T. sorgt für Stimmung

Rund 3000 Besucher der zweiten Glitterbox feierten bis in die Morgenstunden. An den Plattenspielern sorgten unter anderem Lokalmatador Mousse T. Seamus Haji aus Brighton für Disko-Stimmung. Außerdem begeisterte Sängerin und Songwriterin Barbara Tucker die Gäste. So entstand im Kuppelsaal, dem größten Konzertsaal in Deutschland für klassische Musik, eine ganz besondere Party-Atmosphäre, unterstützt durch eigenes aus London angereiste Tänzer und Draqueens.

Die Bilder der Party im Kuppelsaal

Zur Galerie Fotos von der großen Glitterbox-Party im Kuppelsaal. Es war die zweite Auflage der erfolgreichen Party-Reihe in Hannover.

Der Geschäftführer der Veranstaltungs GmbH, Hans-Christian Nolte, lobte die einzigartige Atmosphäre, bei der sich alle Altersgruppen auf der Tanzfläche im HCC vereinen. Und so wird es sicherlich eine Neuauflage der Glitterbox geben. Denn die Veranstaltungs GmbH hat beobachtet, dass immer mehr Besucher für die Party aus ganz Deutschland anreisen. Am Sonnabend waren auch Partygänger aus der Schweiz und den Niederlanden dabei.

Der Termin für die nächste Glitterbos steht schon fest, sie findet am Sonnabend, 9. Mai statt. Der Vorverkauf beginnt Ende des Jahres.

Von Mathias Klein