Glühwein auf Hannovers Weihnachtsmarkt: Preise überm Mittelfeld

Hannover

Weihnachtsmarkt ohne Glühwein ist für die meisten Besucher undenkbar. Ob mit Schuss oder ohne, ob mit Winzerwein oder besonderen Gewürzen: Die Preise variieren stets leicht. Ein bundesweiter Vergleich zeigt jetzt: Hannovers Glühweinpreise bewegen sich ganz leicht über dem Durchschnitt der schönsten deutschen Weihnachtsmarktstädte. Gemittelt 3,25 Euro muss der Kunde aktuell auf dem hannoverschen Markt zwischen Hauptbahnhof und Altstadt-Flussufer bezahlen.

Hannovers Gühweinpreis leicht über dem Mittelfeld

Damit liegt der hannoversche Preis um zwölf Cent über dem bundesweiten Durchschnitt: 3,13 Euro sind das errechnete Mittel der 37 untersuchten Städte, teilt der Veranstalter Activa-Event-Management mit. Dabei unterscheiden sich die Preise in den einzelnen Städten durchaus stark. In der Christkindlesmarktstadt Nürnberg sind es demnach 3,75 Euro im Durchschnitt, was bundesdeutscher Spitzenplatz ist. Auf einen annähernd so hohen Durchschnittspreis von 3,50 Euro kommen demnach die Weihnachtsmarktbesucher in Aachen, Bamberg, Bremen und Düsseldorf.

Billigster Glühwein für 2,75 Euro pro Tasse im Durchschnitt

In Mannheim, Schweinfurt und Wiesbaden dagegen zahlen die Weihnachtsmarktbesucher gemittelt nur 2,75 € pro Tasse. Das sind die günstigsten Durchschnittspreise im Städtevergleich.

Hannover gleichauf mit Berlin und München

Hannovers leicht überdurchschnittlicher Durchschnittspreis von 3,25 Euro wird auch in Berlin, Freiburg, Leipzig, Lübeck, München und Rostock verlangt. Hamburg, Frankfurt, Münster oder Bonn liegt der ermittelte Durchschnittspreis mit 3 Euro etwas darunter.

Weihnachtsmärkte sind Wirtschaftsfaktoren

Die Weihnachtsmärkte sind längst nicht mehr nur Touristenmagneten in den Städten, sondern auch echte Wirtschaftsfaktoren. Der Bundesverband Schausteller und Marktkaufleute schätzt, dass die rund 2500 deutschen Weihnachtsmärkte jährlich von rund 160 Millionen Gästen besucht werden und dabei 5 Milliarden Euro umsetzen.

Von Conrad von Meding