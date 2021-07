Hannover

Nachdem coronabedingt die Schwimmbäder lange Zeit geschlossen hatten und viele Kinder aus der Übung gekommen sind, bringt die Goetheschule ihren Schülerinnen und Schülern das Schwimmen nun selbst bei. Wie das Gymnasium mitteilt, hat der Fachbereich Sport eine Schwimmwoche im Leinhäuser Bad für den fünften Jahrgang organisiert.

Praxis sammeln für die Ferien

„Schwimmen können ist im Wortsinn lebenswichtig“, sagt Schulleiter Michael Schneemann. Deshalb gehöre es zum Bildungsauftrag der Schule, dies beizubringen. Die Schwimmkurse richten sich an Kinder, die noch kein Jugendschwimmabzeichen in Bronze haben. Die Schülerinnen und Schüler sollen Schwimmpraxis für die anstehenden Sommerferien sammeln und zudem auf den regulären Schwimmunterricht im kommenden Schuljahr vorbereitet werden.

Lesen Sie auch Schwimmkurse in Hannover: Wartelisten sind lang, Zahl der Nichtschwimmer steigt

Sieben Lehrkräfte leiten die Kurse an. Sie werden von Schülerinnen und Schülern unterstützt, die selbst beim RSV Leinhausen schwimmen und in der Jugendausbildung tätig sind. Auch eine pädagogische Mitarbeiterin, die Erfahrungen als Rettungsschwimmerin bei der DLRG mitbringt, ist Teil des Lehrteams. Die Kurse dauern noch bis Freitag, 16. Juli, an.

Von Thea Schmidt