Hannover

Bei einem Verkehrsunfall in Hannover-Ricklingen ist am späten Donnerstagabend ein 72-Jähriger schwer verletzt worden. Ein Auto hatte den vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer erfasst. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 50 Jahre alte Fahrer eines Peugeot um kurz vor 22.30 Uhr auf der Straße Göttinger Hof in Richtung Süden unterwegs. Anschließend wollte er auf die Göttinger Chaussee abbiegen. Die Vorfahrt an der Einmündung ist durch ein Stoppschild geregelt, ein farblich markierter und für beide Richtungen freigegebener Radweg entlang der Göttinger Chaussee ist vorhanden.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Auf diesem Radweg kam es zur Kollision mit dem 72-Jährigen, der mit seinem Pedelec der Göttinger Chaussee in Richtung Norden folgte. Der Pedelec-Fahrer wurde beim Aufprall auf den Peugeot aufgeladen und anschließend zu Boden geschleudert. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 50-jährige Autofahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Missachtung der Vorfahrt verantworten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Zahl der Pedelec-Unfälle bundesweit deutlich gestiegen

Nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) ist die Zahl der Pedelec-Unfälle im ersten Halbjahr dieses Jahres im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 massiv angestiegen. Der ADFC beruft sich dabei auf Daten des Statistischen Bundesamtes. Demnach wurden im ersten Halbjahr 2019 insgesamt 4252 Pedelec-Fahrer an einen Unfall beteiligt, im ersten Halbjahr 2020 waren es 6227. „Das ist eine Steigerung um 48 Prozent“, teilt der ADFC mit. Der Verband fordert deshalb eine bessere Infrastruktur für Rad- und Pedelec-Fahrer.

Von Tobias Morchner