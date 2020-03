Hannover

Vielen gilt Gold als relativ sichere Anlageform in Krisenzeiten. Deshalb treibt die Corona-Pandemie jetzt auch in Hannover Privatleute in die Edelmetallgeschäfte. Oder genauer: davor. An der Eingangstür des Degussa-Geschäfts in der Theaterstraße bildeten sich am Montagmorgen lange Schlangen kauffreudiger Kunden.

Gold so gefragt wie Toilettenpapier

Auf Nachfragen reagierten die Wartenden teils mit Humor. „Bestimmt gibt es hier Toilettenpapier“, sagte einer. In dem Degussa-Shop ist laut Aushang wegen der Corona-Krise nur noch einzeln Eintritt möglich. Im Inneren aber wird der Goldverkauf ohnehin in einem begehbaren Tresor-Schalterraum abgewickelt, in den nur jeweils ein einzelner Kunde eintreten darf. Das sorgt für die nötige Diskretion, dauert aber eben auch seine Zeit.

Echte Engpässe gebe es nicht, sagt Niederlassungsleiter Thorsten Straller-von Kersten. Es könne immer mal wieder zwischenzeitlich zu kurzfristigen Nachschubproblemen kommen, weil die Nachfrage sehr groß sei. „Aber eigentlich haben wir fast durchgehend alle üblichen Edelmetalle parat“, sagt Straller-von Kersten.

Goldpreis hat aktuell starke Schwankungen

Der Goldpreis hat in den vergangenen Tagen deutliche Schwankungen erlebt. Am Montagnachmittag kostete eine Feinunze (31,03 Gramm) bei Degussa 1331,50 Euro, der Preis für einen Grammbarren lag bei 42,50 Euro. Innerhalb von Jahresfrist hat der Goldpreis um rund 30 Prozent zugelegt. Zuletzt ist er allerdings wieder um ein Drittel gesunken: Weil der Dax stark nachgibt, kommen Großanleger zum Teil in Liquiditätsprobleme und verkaufen Gold in großen Stil, um die Dax-Verluste auszugleichen. Das drückt den Preis. „Das hat aber nichts damit zu tun, dass Gold nicht mehr gefragt ist“, sagt Straller-von Kersten. Wie man vor dem Geschäft jetzt täglich sehen kann.

