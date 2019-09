Hannover

Einen Tag nach dem Polizeieinsatz wegen der Verleihung des sogenannten „Goldenen Miethais“ in der Nordstadt hat die Behörde nun weitere Details bekanntgegeben. Die Ermittler bestätigen dabei, dass es tatsächlich eine Auseinandersetzung gab – allerdings nur deshalb, weil die Beamten bei der Personenkontrolle durch eine Passantin „massiv“ gestört worden seien. Die Initiative „ Nordstadt solidarisch“ hatte am Sonnabend ihren monatlichen Negativpreis an die Immobilienfirma überreicht, die in der alten Landesfrauenklinik 164 Luxusappartments plant.

Widerrechtlich Zutritt verschafft

Laut Polizeisprecher Thorsten Schiewe hatten sich gegen Mittag rund 100 Menschen unangemeldet vor dem Info-Container des Investors BPD am Herrenhäuser Kirchweg versammelt. Im weiteren Verlauf hätten sich einige Teilnehmer „widerrechtlich Zutritt“ verschafft, sie „verhielten sich aggressiv gegenüber den dort anwesenden Mitarbeitern“. Zudem hielten die Aktivisten im Inneren des Containers eine Rede, verteilten Flugblätter und Aufkleber mit der Aufschrift „Achtung Immobilienhai!“. In der Gemengelage wurde ein Handy beschädigt.

Auf Twitter hat die Nordstadtinitiative Fotos von der Aktion verbreitet.

Frau stört Polizei massiv

Noch vor Eintreffen der Polizei waren die linken Protestler weitergezogen, die Beamten machten rund eine Stunde später einige von ihnen an der Rehbockstraße aus. „Von elf Personen wurden die Personalien festgestellt, und sie erkennungsdienstlich erfasst“, sagt Schiewe. „Zwei von ihnen wurden deshalb zur Dienststelle gebracht.“ Eine unbeteiligte 34-jährige habe den bis dahin eigentlich normalen Polizeieinsatz „so massiv“ gestört, dass sie laut Schiewe „zu Boden gebracht und fixiert werden musste“. Anschließend kam die Frau vorübergehend in Gewahrsam.

Initiative: Einsatz „brutal“ und „skandalös“

Die Initiative „ Nordstadt solidarisch“ hatte das polizeiliche Vorgehen am Sonnabend als „brutal“ und „skandalös“ bezeichnet. Die Verleihung des Miethai-Preises sei demnach eine „friedliche und kreative Aktion“ gewesen. Laut Sprecherin Anna Hoffmann versuche die Polizei vielmehr, „einen legitimen Protest gegen Verdrängung und Wohnungsnot zu kriminalisieren“. Die Beamten werfen den Teilnehmern eine nicht genehmigte Versammlung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung vor.

Der „Goldene Miethai“ wird seit Juli monatlich von „ Nordstadt solidarisch“ verliehen. Die linken Aktivisten wollen damit gegen Mietwucher und Gentrifizierung protestieren.

BPD plant auf dem Gelände der ehemaligen Landesfrauenklinik das neue Projekt „Charlottes Garten“ mit 164 Luxuswohnungen. Ein Penthouse soll 1,03 Millionen Euro kosten, bei einer Dreizimmerwohnung werden 7358,30 Euro pro Quadratmeter verlangt – vermutlich der Spitzenreiter in Hannover.

Von Peer Hellerling