Hannover

Herzförmige Luftballons schweben über den Kirchenbänken, Liebesgedichte werden zu Klavier- und Orgelmusik vorgetragen – die St. Martinsgemeinde in Linden hat sich zum Valentinstag am Sonntag einen besonderen Gottesdienst einfallen lassen. Die Predigt interpretiert auch nicht eine Passage in der Bibel, sondern das Liebeslied „The Rose“ von Amanda McBroom, zu dem es etliche Coverversionen gibt, unter anderem von Helene Fischer. Im Gottesdienst trägt Lilly Drell den berühmten Song vor. „In der Corona-Zeit tut es gut, die Liebe in den Mittelpunkt zu rücken“, sagt Pastor Martin Häusler. Am Ende des Gottesdienstes lassen sich mehrere Paare segnen, und alle Teilnehmer erhalten eine Rose.

Pastor Martin Häusler predigt über das Liebeslied „The Rose“ von Amanda McBroom. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Corona hat uns unsere Liebe noch stärker bewusst gemacht“

Andrea und Tom, beide 53 Jahre alt, sind seit vier Jahren zusammen. „Das Corona-Jahr hat uns unsere Liebe noch stärker bewusst gemacht“, sagt Andrea. Ablenkungen fehlten, man sei gezwungen gewesen, sich noch stärker mit sich und dem Partner zu beschäftigten. „Das hat uns gut getan“, sagt Tom.

Aber auch andere Paare treten nach vorne und lassen sich von Pastor Häusler segnen. „Auch eine Oma und ihre Enkelin sind ein ,Paar’ und empfinden Liebe füreinander“, sagt die 65-jährige Elisabeth Lehrmann. Ihre Enkelin Smilla (11) nickt eifrig.

Sehnsucht nach erfülltem Leben

Dass in einem evangelischen Gottesdienst der Valentinstag zelebriert wird, ist ungewöhnlich. „Eigentlich gedenken eher die katholischen Kollegen dem heiligen Valentin“, sagt Pastor Häusler. Es sei aber keineswegs so, dass der Gedenktag eine Erfindung von Blumenhändlern sei, wie oft vermutet werde. Der heilige Valentin, Bischof von Terni, wurde 175 nach Christus geboren. „Römische Soldaten, die nicht heiraten durften, hat er trotzdem getraut und ihnen Blumen geschenkt“, erzählt Häusler seiner Gemeinde.

Ob sich das wirklich so zugetragen habe oder Legende sei, könne man nicht genau sagen. Das sei auch gleichgültig, meint Häusler, am Ende gehe es um Hoffnung und die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben.

Von Andreas Schinkel