Die Organisatoren des ersten Gratis-Nahverkehrssonnabends in der Region Hannover haben am Abend eine durchweg positive Bilanz gezogen. Noch müssten die Zahlen genau ausgewertet werden. „Aber was wir erlebt haben, stimmt uns sehr, sehr zufrieden“, sagte Regions-Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz: „Wir haben einen guten Einstieg in die Verkehrswende erlebt.“ Üstra-Vorstandschef Volkhardt Klöppner lobte die entspannte Stimmung in der gesamten Stadt und sagte: „Wir konnten überall sauber durchfahren, sogar auf Strecken wie der 10/717, die sonst oft Probleme in der Innenstadt machen.“

250.000 Besucher in Hannovers City

Die Innenstadt ist mittags gut gefüllt. Quelle: Conrad von Meding

Die Innenstadt war ab Mittag voll. Kaufleutesprecher Martin Prenzler bilanzierte am Abend etwa 250.000 Besucher und eher etwas höhere Umsätze als an bisherigen Adventssonnabenden. Am Vortag, dem Black Friday, waren es wegen längerer Abendöffnungszeiten zwar etwa 265.000 Innenstadtbesucher gewesen, allerdings mit massiven Verkehrsproblemen. Überall auf den Straßen hatte es Staus und Hupkonzerte gegeben. „Wer wissen will, warum wir den Versuch an diesem Einkaufssonnabend brauchten, der musste nur am Freitag davor auf die Straßen gucken“, sagte Üstra-Chef Klöppner.

Mehr Fahrgäste in Bus und Bahn

Die Stadtbahnen fahren den gesamten Vormittag in Takten wie sonst an Wochentags-Stoßzeiten. In der U-Bahnstation Kröpcke sind die Bahnen um 10.15 Uhr schon gut gefüllt. Quelle: Conrad von Meding

Bei der Üstra schätzte Vorstand Klöppner den Fahrgastzuwachs auf 60 Prozent. Man habe die Kapazität um 50 Prozent erhöht, die Auslastung der Fahrzeuge habe etwa 75 Prozent betragen. Heißt: Trotz deutlich gewachsener Fahrgastzahlen gab es kaum Gedränge. Auch bei der Regiobus sprach Chefin Elka van Zadel von einem deutlichen Fahrgastzuwachs. Das Unternehmen hatte seine Takte verdoppelt, die Auslastung betrug im Abreiseverkehr trotzdem teils mehr als 80 Prozent. „Alles hat reibungslos geklappt“, sagte sie.

Parkhäuser deutlich weniger ausgelastet

Fast wie am autofreien Sonntag: Die Osterstraße ist Sonnabendmittag um 12:30 Uhr fast leer. Sonst quälen sich hier die Automassen zu den Parkhäusern Oster- und Windmühlenstraße. Quelle: Conrad von Meding

Für den Autoverkehr waren nur die Straßenzüge rund um die Kurt-Schumacher-Straße sowie die Opernumfahrung gesperrt, damit Busse und Bahnen im dichteren takt durchkamen. Erstaunlich: Auch auf nutzbaren Straßen, etwa der Osterstraße, herrschte zwischendurch eine Leere wie am autofreien Sonntag. Genau Zahlen dazu, wie viele Autos weniger in der Stadt waren und wie viele Besucher mehr mit Bussen und Bahnen gekommen sind, wird es erst nach Auswertung aller Daten im Januar geben. Der Blick auf die Auslastung der Parkhäuser aber zeigte ganztägig die Flaute des Autoverkehrs. Mehrere Innenstadtparkhäuser waren in der Spitze nur zur Hälfte ausgelastet – sonst sind sie an starken Einkaufstagen immer voll. Nirgends gab es Staus bei der Einfahrt, nicht einmal an der Windmühlen- und der Schmiedestraße, die sonst anfällig für Rückstaus sind.

Verkehrszentrale: Alles im Fluss

"Alles entspannt, alles im Fluss": In der Verkehrszentrale von Üstra, Regiobus, Polizei und Land verfolgen die Mitarbeiter einen ruhigen Tag. Quelle: Conrad von Meding

Dafür meldete die Verkehrszentrale bereits mittags, dass die ersten Park+Ride-Plätze voll waren. In Empelde, Altwarmbüchen, Wettbergen und Langenhagen-Mitte waren alle Stellplätze belegt. Wer die Navigations-App Nunav nutzte, wurde zu alternativen Plätzen gelotst. „Das System hat funktioniert“, freute sich Nunav-Entwickler Alexander Meister. In der Verkehrsleitzentrale sprach Ingenieur Rainer Hinz von einem entspannten Tag: „Alles ist im Fluss.“

Wiederholung? Ist noch offen

Mehrbelastung fürs Personal: Stadtbahnfahrer wie Christoph Urzedowski (2. v. li.) bekommen Lunchpakete von den Nahverkehrschefs Denise Hein (li.), Volkhardt Klöppner und Regina Oelfke. Quelle: Tim Schaarschmidt

Trotz des durchweg positiven Fazits: Am Abend wagte sich keiner der Beteiligten mit einer Aussage hervor, ob es im nächsten Jahr eine Wiederholung geben wird. „Es gibt Dinge, die wir sicherlich übernehmen werden“, sagte Dezernent Franz vorsichtig. Üstra-Chef Klöppner verwies darauf, dass der Tag für Mitarbeiter und Strukturen ein „Kraftakt“ gewesen sei: „Dieses Angebot dauerhaft zu halten, würde uns schwerfallen.“ Die Üstra hatte etwa 150 Mitarbeiter zusätzlich im Einsatz, die sonst freigehabt hätten, die Regiobus nach Angaben von Geschäftsführerin Regina Oelfken 50 zusätzlich.

Die Kosten für den Aktionstag hatte GVH-Geschäftsführer Ulf Mattern bereits im Vorfeld mit rund 600.000 Euro beziffert. Davon entfallen rund 360.000 Euro auf Einnahmeausfälle bei den Verkehrsunternehmen, der Rest auf Verkehrsuntersuchung, Marketing und ähnliches.

Kaufleute: Aus Erfahrung lernen

Kaufleute-Manager Prenzler sagte allerdings, die guten Erfahrungen von der gesperrten Kurt-Schumacher-Straße müssten in ein neues Verkehrskonzept einfließen. Wegen der verstopften Kreuzungen dort bei der Abfahrt aus den Parkhäusern waren viele Kunden am Freitag entnervt vom Shoppingtag in Hannover heimgekehrt. Solch eine schlechte Stimmung hat es an diesem Sonnabend nicht gegeben.

