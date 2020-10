Hannover

Die Nachfrage nach Grippeimpfungen in diesem Herbst ist bereits jetzt besonders groß. Viele niedergelassene Praxen berichten von ausgebuchten Terminen in den Impfsprechstunden. „Der Wirkstoffnachschub ist bei uns aber noch gesichert“, sagt eine Allgemeinmedizinerin aus der Südstadt.

Allein Privatpatienten gehen derzeit manchmal leer aus oder müssen sich gedulden. Sie bekommen ein Rezept vom Arzt und müssen es direkt in der Apotheke einlösen. „Das Problem ist, dass in der Regel weniger Einzeldosen als Großpackungen geliefert werden – die dann an die Praxen ausgeliefert werden“, sagt Detlef Haffke von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN).

Auslieferung kann sich lokal verzögern

Für Niedersachsen werden in der Grippesaison 2020/2021 voraussichtlich 2,5 bis 2,6 Millionen Impfstoffdosen zur Verfügung stehen, so Haffke. Diese würden – wie in den vergangenen Jahren auch – sukzessive an die Apotheken ausgeliefert. Es könne daher sein, dass das die Auslieferung lokal oder regional etwas verzögert, sodass aktuell nicht alle Nachfragen sofort bedient werden können. „Die niedergelassenen Ärzte haben 1,4 Millionen Impfdosen bereits im Januar bestellt. Weitere Impfdosen des Bundes sollen im November geliefert werden“, so der KVN-Sprecher.

Die KVN geht in der aktuellen Grippesaison von einer stark erhöhte Nachfrage an Grippeschutzimpfungen aus. „Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) wären allein für die vollständige Umsetzung der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, also die Impfung aller Risikogruppen, etwa 40 Millionen Impfdosen notwendig“, sagt Haffke.

Grippeimpfung kann auch im Kampf gegen Corona helfen

Tatsächlich plädieren viele Mediziner dafür, dass sich in diesem Jahr nach Möglichkeit alle Menschen impfen lassen sollten – unter anderem, um die Zahl der Krankenhausaufenthalte wegen Grippe möglichst gering zu halten und so im Notfall Platz für Covid-19-Patienten zu haben. Dazu kommt, dass Corona und Grippe auch gemeinsam auftreten können.

Nach Einschätzung der Ständigen Impfkommission (Stiko) des Robert-Koch-Instituts ( RKI) könne zum Schutz der Menschen der größte Effekt indes dadurch erzielt werden, wenn Impfquoten vor allem bei den Risikogruppen erheblich gesteigert werden könnten. Bei Senioren etwa seien die Quoten seit Jahren niedrig.

„Doppelt so viele Dosen“

Bundesweit sind insgesamt etwa 26 Millionen Grippeimpfdosen für die Saison 2020/2021 verfügbar. Allerdings sei zu beachten, dass sich in der vergangenen Saison nur rund 30 Prozent der Risikogruppen haben impfen lassen. In Niedersachsen seien damals 1,2 Millionen Dosen verabreicht worden. „Für die aktuelle Saison stehen also doppelt so viel Dosen zur Verfügung.“

Fällt die Grippewelle aus?

Ob die Mischung des diesjährigen Vierfachimpfstoffs auch wirklich vor einer Grippe schützt ist noch offen. „Das wissen wir erst, wenn die Welle rollte“, betont Haffke. Momentan rolle noch gar nichts, und etliche Wissenschaftler würden sogar davon ausgehen, dass die Grippe in dieser Saison ausfalle. „Wir gehen mit Mundschutz auf Abstand und treffen nicht auf großen Veranstaltungen aufeinander. Der Infektionsschutz ist also hoch“, so der KVN-Sprecher.

Haffke verweist noch einmal auf die KVN-Empfehlung, dass vorrangig Risikogruppen gemäß den RKI-Richtlinien geimpft werden sollten. „Die Grippesaison dauert meist bis Ende Februar.“ Der volle Schutz entfalte sich nach rund zwei Wochen, die Patienten seien dann in der Regel auch bis zum Ende der Grippezeit geschützt. „Allerdings schwächt sich der Schutz zum Schluss ein wenig ab.“

