Hannover

Pferd & Jagd – der Name verrät unmissverständlich, was sich in den Messehallen am Wochenende abspielen wird. Bis Sonntag kommen hier vornehmlich Reiter bei der nach Angaben des Veranstalters größten Messe dieser Art in Europa auf ihre Kosten. 600 Aussteller verkaufen Equipment rund um den Sport, Fachleute halten Vorträge und am Freitag und Sonnabend steht die große Show, die „Nacht der Pferde“, auf dem Programm. Doch was können Besucher jenseits der Pferde entdecken? Wir haben einen Blick auf die Highlights geworfen, die nichts mit Reiten zu tun haben.

Schießen lernen – ohne Munition

Wer sich schon immer mal im Schießen ausprobieren wollte, hat dazu in Halle 21 die Gelegenheit – und das ohne echte Munition. Der Verband Hannoverscher Schützenvereine hat seine Lichtpunktgewehre ausgepackt. Wer Hand am Gewehr anlegt, bekommt nach dem Schuss das Ergebnis direkt auf einem Monitor ausgezeichnet. Ein Test zeigt: Es sieht einfacher aus als es ist. „Wir wollen damit vor allem Kinder an den Schießsport heranführen“, sagt Jürgen Wolf vom Verband. Unter zwölf Jahren dürften sie nämlich nur ohne Munition schießen.

Ideen für das Weihnachtsessen sammeln

Showkochen auf der Jägerbühne Quelle: Samantha Franson

Nebenan, in Halle 20, zeigt der „wilde Metzger“ sein Können am Messer. Conrad Baierl pariert bei einer Kochshow auf der Aktionsbühne der Jägerschaft präzise eine Rehkeule. Seine Mission: Die Menschen sollen mehr Fleisch von Wildtieren essen und weniger vom Tier wegwerfen. Besuchern zeigt er deshalb, wie man aus einer Keule sieben Steaks und ein Gulasch zubereiten kann. Verkäufer bieten an diversen Ständen auch Wildprodukte wie Hirschkrakauer zum Probieren an.

Testen, wie schwierig angeln ist

Marcel Opitz von „Marlo Flyfishing“ will die Besucher in Halle 19 vom Angeln überzeugen. Dazu hat das Team den roten Teppich ausgerollt, auf dem sich jeder im Fliegenfischen ausprobieren kann. Es sei natürlich bloß eine Trockenübung, aber es bringe trotzdem Spaß und ein Gefühl für die Sache, sagt Opitz. Ab Freitag soll es dann aber besonders realistisch werden. Dann baut das Team einen sogenannten Drill-Simulator auf. Der Automat stellt mit Fernseher und einer Seilwinde nach, wie Angler einen Fisch an Land ziehen. Je nach Größe des Tieres, ob Forelle oder Hecht, variiert der Schwierigkeitsgrad.

Extreme Steigungen aushalten

Outdoor-Parcour zwischen den Hallen Quelle: Samantha Franson

Auf dem freien Gelände zwischen den Hallen hat ein Autohersteller einen Offroadparcour aufgebaut. Nach Anmeldung können Besucher mit geschulten Fahrern testen, wofür ein Offroadwagen ursprünglich einmal gebaut wurde: extreme Steigungen, beweglichen Untergrund sowie grobe Unebenheiten. Die Fahrt dauert wenige Minuten, ist kostenlos, aber nichts für Menschen mit schwachen Nerven.

Die Messe ist Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Tagesticket für Erwachsene kostet 14 Euro, Kinder zwischen sechs und 17 Jahre zahlen 11 Euro. Dazu kommen 6 Euro für Parkgebühren. Kinder bis fünf Jahre zahlen keinen Eintritt. Im Online-Ticketshop sind die Preise für den Eintritt etwas günstiger.

Die Hallen 19, 20 und 21 auf dem Messegelände sind das Revier für Jäger, Angler und Hundebesitzer. Die Themenwelt Country mit Bekleidung, Möbeln und Deko im Landhausstil sowie Accessoires finden Sie in Halle 24.

Die Hallen 16, 17 und 26 sind die Anlaufstelle für Pferde-Fans, Reiter und Züchter. In Halle 25 haben die Veranstalter die Arena für das tägliche Showprogramm aufgebaut – auch für die große Show „Nacht der Pferde“ am Freitag und Sonnabend. Tickets für die Gala kosten zwischen 35 und 66 Euro und können an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der gebührenpflichtigen Hotline 0 18 06-9 99 00 00 und online erworben werden.

Zur Galerie Angelruten, Autos und Rehfleisch: Neben Pferden hat die Messe noch vieles mehr zu bieten.

Von Sebastian Stein