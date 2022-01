Hannover

Ein Mann aus Langenhagen soll am Mittwoch einen Kontrahenten durch das Abfeuern einer Gaspistole in Gronau bei Hildesheim verletzt haben. Nach der Tat flüchtete der 27-Jährige im Auto nach Langenhagen. Die Polizei Hannover traf den Verdächtigen allerdings an seiner dortigen Wohnanschrift an und nahm ihn vorläufig fest. Wie die Staatsanwaltschaft Hildesheim mitteilt, sitzt der 27-Jährige derzeit in Hildesheim im Gewahrsam.

Das 43-jährige Opfer, ebenfalls aus Langenhagen, musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Tat hatte sich am Mittwoch gegen 15.50 Uhr in einem Lokal in Gronau ereignet. Die Hintergründe und Umstände der Tat sind noch unklar und Gegenstadt der laufenden Ermittlungen. Die Gaspistole konnte bislang nicht gefunden werden, teilt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim mit.

Von Manuel Behrens