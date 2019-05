Hannover

Wegen einer Baustelle auf der Podbielskistraße muss in den kommenden Wochen rund um den Gehaplatz in Groß-Buchholz mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Infra erneuert dort zwischen dem 28. Mai und dem 7. Juni die Weichen für die Stadtbahn. An der Haltestelle Paracelsusweg wird zudem auch der Gleisbogen über die Podbielskistraße erneuert.

Aus diesem Grund wird die Podbielskistraße am Paracelsusweg stadteinwärts voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Kirchhorster Straße und die Straße Riethorst. Wegen der Bauarbeiten ist der Stadtbahnverkehr Richtung Misburg und Anderten zwischen dem 30. Mai und dem 2. Juni nur eingeschränkt möglich. Die Üstra wird in dieser Zeit Busse als Ersatz auf der Strecke einsetzten.

Von tm