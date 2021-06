Hannover

Zwei maskierte und bewaffnete Männer haben am Mittwochmorgen in Hannover zwei 22-Jährige ausgeraubt. Die Täter konnten auf einem Fahrrad entkommen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Die beiden Opfer trugen keine Verletzungen davon. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung.

Täter flüchteten auf einem Fahrrad

Wie die Polizei mitteilt, saßen die 22-Jährigen gegen 1 Uhr auf einer Parkbank an der Bussestraße. Plötzlich sprachen zwei mit sogenannten OP-Masken maskierte Männer die späteren Opfer an. Unvermittelt sollen die Täter dann je ein Messer gezückt, die 22-Jährigen mit den Waffen bedroht und deren Wertsachen gefordert haben. Nachdem die Straßenräuber Bargeld erbeutet hatten, flüchteten sie gemeinsam auf einem Fahrrad in Richtung Groß-Buchholzer-Kirchweg. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Hinweise an das Kommissariat Lahe

Nach Angaben der Opfer ist einer der Täter etwa 18 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er ist schlank, hat kurze, lockige Haare und ist vermutlich Südosteuropäer. Er war unter anderem bekleidet mit einem weißen Sweatshirt. Sein Komplize soll etwa 17 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er ist ebenfalls schlank, hat kurze, blonde Haare und ist vermutlich Osteuropäer. Er soll dunkle Kleidung getragen haben. Hinweise zu den Gesuchten nimmt das Kommissariat Lahe unter der Nummer (0511) 1 09 33 15 entgegen.

