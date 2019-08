Hannover

Eine achtköpfige Familie, die von der Stadt betreut wird und seit Jahren die Nachbarschaft in der Vogelsiedlung in Groß-Buchholz terrorisiert, hat jüngst für Schlagzeilen gesorgt. Die HAZ hatte die Beleidigungen, die Beschimpfungen, die Eierwürfe, den fahrlässig verursachten Brand an dem Haus der Familie und weitere Vorfälle öffentlich gemacht. Die Verwaltung und die Polizei sind über die Vorfälle in der Straße Kranichzug informiert und regelmäßig vor Ort im Einsatz. Grundsätzlich ändern können sie an der Situation in der Siedlung angeblich nichts. Müssen die Anwohner das unerträgliche Verhalten der deutschen Familie deshalb einfach hinnehmen, oder können sie möglicherweise vor Gericht etwas dagegen unternehmen?

Rechtsanwalt Martin Berkemeier. Quelle: Michael Zgoll

Der hannoversche Rechtsanwalt Martin Berkemeier, der strafrechtliche und mietrechtliche Angelegenheiten behandelt, weist auf die Schwierigkeiten hin. „Man hat in der Regel immer ein Beweisproblem“, sagt Berkemeier der HAZ. Strebt ein Betroffener eine Klage an, muss er beweisen können, wer eine Straftat begangen hat. „Er muss nachweisen, wer im konkreten Fall die Eier geworfen hat und das gelingt meist nicht“, sagt der Jurist. Ähnlich schwierig verhalte es sich, wenn regelmäßig Pizzaboten mit einer Lieferung bei den Anwohnern klingelten, obwohl niemand etwas bestellt hat. „Der Betroffene muss den Nachweis erbringen können, wer den Lieferdienst beauftragt hat“, sagt der Rechtsanwalt.

„Solche Täter wissen genau, wie weit sie gehen können.“

Aus Erfahrung weiß der Rechtsanwalt, dass die Täter in der Regel genau wissen, wie weit sie gehen und was sie sich leisten können. „Die sind bauernschlau, rufen nur mit unterdrückter Telefonnummer an oder verüben ihre Taten nur, wenn sie sicher sein können, dass es niemand mitbekommt“, sagt Berkemeier. Einfacher sei es, wenn es einen Zeugen für eine Tat gibt. „Wenn zwei Nachbarn an dem Haus vorbei gehen und es kommt zu einer Beleidigung oder Bedrohung sieht die Sache anders aus“, sagt der Jurist. Einer der Betroffenen könnte dann Strafanzeige erstatten, der andere würde als Zeuge auftreten. „Auf diese Weise könnte man versuchen, eine Unterlassung zu erwirken“, sagt Berkemeier. Wiederholt der Nachbar diese Beleidigung könnte ein Zwangsgeld oder sogar Zwangshaft angeordnet werden. „Aber auch dazu ist ein Zeuge notwendig“, sagt der Rechtsanwalt.

Nachbarin mit dem Tod bedroht

Aktuell ermittelt die Polizei in einem Vorfall, der zu einer Strafanzeige geführt hat und zu der es Zeugen gibt. Einer der älteren Jungen der Familie hatte eine Nachbarin in der vergangenen Woche auf offener Straße mit dem Tod bedroht. Anwohner hatten das Geschrei mit angehört und bei den Beamten ausgesagt. Erfolgreich war auch eine Strafanzeige der Nachbarn vor längerer Zeit, nachdem die Kinder der Familie mit unangemeldeten Mofas auf der Straße unterwegs waren. Die Polizei ermittelte wegen eines Verstoßes gegen die Versicherungspflicht. Einer der älteren Jungen musste sich bereits einmal vor Gericht verantworten. Damals hatte er eine heute 91-jährige Nachbarin mit Vergewaltigung gedroht.

Bislang ist unklar, wie es in der Vogelsiedlung weiter gehen wird. Nachbarn berichten, dass am Freitag eine Mitarbeiterin des Kommunalen Sozialdienstes vor Ort gewesen ist und lange mit den Betroffenen gesprochen hat. Ob die Familie die Ratschläge und die Hilfsangebote der Stadt annimmt oder nicht, ist ungewiss. Die Stadt hatte bereits in ihrer ersten Stellungnahme darauf hingewiesen, dass niemand gezwungen werden könne, Hilfe anzunehmen.

Von Tobias Morchner